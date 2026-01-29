El PP exige el cese de Berta Linares como cargo de confianza en Maracena tras su declaración como investigada

Archivo - La exalcaldesa de Maracena Berta Linares atiende a los medios. Archivo - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha exigido este jueves el cese de la exalcaldesa de Maracena, la socialista Berta Linares, como cargo de confianza del ayuntamiento, coincidiendo con su declaración ante el juzgado en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación.

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha subrayado que esta exigencia responde a una cuestión de "responsabilidad política y defensa de la credibilidad institucional", y ha reclamado al alcalde actual que adopte "una decisión clara".

"No estamos hablando de una persona cualquiera sino de quien fue la máxima responsable política del ayuntamiento de Maracena", ha señalado a través de una nota de prensa.

"Estamos ante una investigación judicial en curso y ante una situación que exige decisiones políticas a la altura de las circunstancias", ha afirmado Ramírez, recalcando que Maracena "lleva demasiado tiempo asociada a polémicas, investigaciones y titulares negativos".

"Mantener como cargo de confianza municipal a quien fue alcaldesa y hoy está investigada por presunta prevaricación es una decisión política, y mirar hacia otro lado también es una forma de decidir", ha advertido.

La portavoz del PP de Granada ha señalado además la "gravedad del contenido de los informes incorporados a la causa, que se han conocido a través de los medios de comunicación".

"No es solo la citación judicial; son informaciones sobre supuestas operativas patrimoniales y supuestos movimientos económicos que requieren una explicación", ha indicado.

Asimismo, la dirigente popular ha recordado que esos mismos informes plantean la idoneidad de ampliar la investigación a otras supuestas responsabilidades políticas vinculadas a este expediente.

En concreto, se hace referencia al que fuera alcalde de Maracena durante la tramitación inicial, Noel López, actual diputado autonómico socialista, y con vínculos familiares directos con la exalcaldesa investigada.