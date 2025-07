El PP exige dimitir al alcalde de Arenas del Rey (Granada), de Vox, por "incumplir" el pacto de alternancia

ARENAS DEL REY (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El PP ha exigido la dimisión del alcalde de Arenas del Rey, Pedro Ramos, de Vox, al que acusa de "incumplir" el pacto firmado que, según los 'populares', establecía la alternancia en julio de 2025, fecha en la que su portavoz, Antonio Luján, "cogería las riendas" de la alcaldía de este municipio granadino de unos 600 habitantes.

El acuerdo, alcanzado entre ambas fuerzas en octubre de 2023, estipulaba que cada partido asumiría el gobierno municipal durante dos años, ha incidido en una nota el PP. Sin embargo, critica que Vox se ha negado a cumplir con lo pactado al no renunciar a la alcaldía el pasado 18 de julio.

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha instado al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, "a cumplir lo firmado" y explicar a los vecinos de Arenas del Rey y a todos los granadinos "si romper con los pactos es su modelo de hacer política".

"Vox demuestra no ser un partido serio si no cumple ni lo que firma", ha lamentado Saavedra, que ha defendido que "con la palabra no se juega, no es aceptable pensar más en los cargos que en las necesidades de sus vecinos".

El dirigente 'popular' ha asegurado que el alcalde de Arenas del Rey "demuestra con su actitud que Vox no es un partido en el que se pueda confiar", al tiempo que ha transmitido su apoyo a los dos concejales del PP en el Consistorio, "que están realizando una gran labor dedicados a su pueblo".

Por su parte, el portavoz del PP en Arenas del Rey ha apostillado que "el pacto firmado decía que el alcalde debía presentar su renuncia hace diez días para iniciar el proceso de una nueva investidura a lo largo de este mes de julio. El tiempo sigue corriendo, no hay ninguna novedad y Vox sigue sin cumplir con su parte del acuerdo".

Luján ha señalado directamente a Pedro Ramos como principal responsable de esta situación, para afirmar que "todos hemos sido testigos de que su palabra no vale nada". "La única salida digna es dimitir lo antes posible", ha manifestado el portavoz 'popular' en la localidad.