El PP exige al Gobierno información del estado real de las infraestructuras ferroviarias en Córdoba

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva, quien ha comparecido junto a la senadora Lorena Guerra, ha exigido este viernes al gobierno de Sánchez y Montero información del estado real de las infraestructuras ferroviarias en la provincia.

En una rueda de prensa, la popular ha manifestado que "han pasado unas semanas desde la tragedia ferroviaria de Adamuz, y seguimos teniendo muy presentes a las víctimas y a sus familias, a los que queremos transmitir todo nuestro respeto y cariño".

Además, ha reiterado el "más profundo agradecimiento a todas las personas que ayudaron: equipos de emergencia, sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales públicos y tantos ciudadanos que desde la responsabilidad han estado a la altura de la provincia y de Andalucía".

Al respecto, ha incidido en que "nuestra prioridad se centra en que los afectados en el accidente de Adamuz sepan la verdad de lo que pasó y que no vuelva a ocurrir". "Las familias han pedido saber la verdad", ha subrayado, para apostillar que "reclamar la verdad es nuestra forma de acompañar a quienes han sufrido esto, porque sin verdad no hay responsabilidad, y sin responsabilidades se pierde la confianza en las instituciones".

En este sentido, ha asegurado que "Andalucía y Córdoba llevan demasiado tiempo soportando la falta de inversiones y el deterioro del mantenimiento en las infraestructuras ferroviarias que dependen del gobierno de Sánchez y Montero".

"Eso está suponiendo un grave perjuicio económico, social y reputacional, ya que está limitando las conexiones ferroviarias de miles de personas que las usan por trabajo y por turismo", ha advertido, para enfatizar que "hay miedo a coger el tren".

AVISOS DE LOS MAQUINISTAS, PROFESIONALES Y USUARIOS

Así, la popular ha recordado que "esa falta de inversión y mantenimiento no sólo lo dice el PP", sino que "los maquinistas, los profesionales del sector y los usuarios del tren han venido alertando de esta situación". "También desde el Gobierno andaluz se ha venido reclamando de manera reiterada una revisión del mapa ferroviario, tanto en la alta velocidad, la media distancia y las cercanías, y así lo aprobamos en una moción en el Senado en 2024", ha asegurado.

En palabras de Casanueva, "Andalucía tiene un enorme déficit en infraestructuras ferroviarias, y eso está dificultando la movilidad de los ciudadanos incluso dentro de Andalucía", a la vez que ha mostrado "preocupación por la alta velocidad, la media distancia y el tren proximidad que diariamente utilizan miles de cordobeses para ir trabajar y a estudiar, hacia Sevilla, Rabanales y hacia Jaén, donde en sólo dos años se han duplicado las limitaciones de velocidad de 37 a 67, y hay tramos donde la velocidad es de 20 km/h en la provincia por el estado de la vía".

Al hilo, ha mencionado que los senadores del PP de Córdoba han reclamado "de forma reiterada" información sobre limitaciones de velocidad en alta velocidad, media distancia y proximidad; la puesta en marcha de trenes nuevos; la antigüedad de los que están en servicio; las auscultaciones, mantenimientos, información sobre retrasos; problemas con las bonificaciones por familia numerosa en los bonos; las obras y puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios.

"Incluso en dos ocasiones avisamos de la necesidad de tomar en cuenta las reclamaciones de los maquinistas de reducir la velocidad por el mal estado de las vías", ha dicho, para añadir que "nunca esperamos que fuese en nuestra provincia".

Ante todo ello, la senadora ha criticado la respuesta del gobierno de Sánchez y Montero en estos años con "constante falta de transparencia en la información solicitada y ninguneo a las peticiones de los maquinistas".

"¿CUÁNTO DINERO DEL PROMETIDO SE DESTINA A LA PROVINCIA?"

Tras la tragedia de Adamuz, el PP ha registrado una batería de iniciativas en el Senado con más de 150 preguntas, la reprobación y petición de dimisión del ministro Óscar Puente, "y llevaremos al Pleno del 18 de febrero, la creación de una comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España", ha destacado.

En este caso, ha apuntado que quieren "información sobre la realidad del estado de las infraestructuras en la provincia, para lo que pedimos una auditoría". "Queremos saber cuánto dinero del que ha prometido el Ministerio a los sindicatos para parar la huelga se va a destinar a la provincia; cuántos y cuándo los trenes nuevos que compró el Gobierno de España y los trenes de auscultación prestarán servicio en la provincia", ha cuestionado Casanueva.

En definitiva, ha exigido "respuestas, explicaciones e información seria y rigurosa" y que "la investigación de lo sucedido en Adamuz sea completa, transparente y creíble, para que se tomen las medidas necesarias para evitar accidentes". "La seguridad de los cordobeses que usan el tren es lo primero", ha defendido.