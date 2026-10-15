PP exige a Pedro Fernández que "aclare las cloacas del PSOE de Granada" antes de pedir el voto para el Senado

La portavoz del equipo de campaña del PP de Granada para las elecciones generales, María Merinda Sádaba. - PP

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de campaña del PP de Granada para las elecciones generales, María Merinda Sádaba, ha exigido al delegado del Gobierno en Andalucía y cabeza de lista del PSOE al Senado por Granada, Pedro Fernández, "que responda a las preguntas que los populares llevan planteando desde 2024 sobre los vínculos granadinos del caso Koldo-Ábalos-Cerdán".

"Pedro Fernández quiere pedir ahora la confianza de los granadinos para el Senado, pero antes debe aclarar las cloacas del PSOE de Granada", ha señalando, recalcando que su partido lleva "demasiado tiempo reclamando explicaciones sobre encuentros, relaciones y supuestas adjudicaciones que han aparecido en las informaciones de este caso relacionadas con esta trama y la provincia de Granada".

"Una candidatura no puede servir para pasar página sin responder", ha afirmado, al tiempo que opinado que la comparecencia de Fernández en la comisión de investigación del Senado "no despejó las preguntas sobre lo que conocía de las relaciones de su entorno con personas vinculadas al caso".

"No basta con comparecer. Hay que contestar. Queremos saber qué conocía, cuándo lo conoció y qué explicaciones pidió", ha dicho la portavoz popular, que ha situado entre esas cuestiones el encuentro celebrado en el Parador de Granada en la víspera de la investidura de Paco Cuenca como alcalde de la ciudad, en el que coincidieron José Luis Ábalos, Koldo García y un representante de una empresa granadina.

Sádaba se ha referido también a las informaciones sobre la contratación de la exmujer de Koldo García por una empresa granadina y el supuesto incremento de las adjudicaciones públicas recibidas por esta empresa.

Ha reclamado que se aclare si existió alguna relación entre esa contratación, los contactos conocidos y las adjudicaciones, sin anticipar las conclusiones que correspondan a los investigadores y tribunales.

"Queremos explicaciones sobre hechos concretos. Cómo se produjeron esos contactos, qué gestiones se hicieron y qué conocían los responsables socialistas. No se puede responder a cada información con evasivas y después pedir a los ciudadanos que confíen sin más", ha señalado.

La portavoz del equipo de campaña ha reclamado asimismo respuestas sobre las informaciones relativas a los contactos con Koldo de quien fuera colaborador de Pedro Fernández y "su mano derecha en la Delegación del Gobierno en Andalucía".

"Haber trabajado con una persona no implica compartir sus posibles responsabilidades, pero sí hace necesario explicar qué se conocía de su actividad y qué actuaciones se adoptaron", ha expuesto.

La portavoz popular ha extendido esta petición de transparencia al responsable provincial de campaña del PSOE y alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza.

Le ha reclamado que explique la relación entre la entrada de su esposa en el ayuntamiento de Villamena y las supuestas contrataciones de Pulianas con la empresa vinculada al alcalde de ese municipio, "objeto a día de hoy de otra investigación".

Concretamente, el PP reclama conocer si "existió alguna relación entre la plaza de su esposa y esas contrataciones" y le ha llamado a aportar los expedientes que permitan "disipar cualquier duda sobre un posible trato de favor o un presunto tráfico de influencias".