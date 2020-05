PP-A exige que se rectifiquen criterios de reparto del fondo Covid: "Basta ya de hacer daño a Andalucía"

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha exigido este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "rectifique de inmediato" los criterios de reparto de los 16.000 millones para que las comunidades autónomas hagan frente a los efectos de la pandemia del covid-19 en los próximos meses.

"Basta ya de hacer daño a los andaluces", ha dicho el dirigente popular, quien defiende en una nota que el peso de la población debe ser un factor "determinante".

"Ésa es la tesis que se ha defendido siempre desde Andalucía y que la propia ministra de Hacienda ha peleado como consejera, pero ahora priman los criterios políticos y la estrategia claramente antiandaluza del Ejecutivo de Sánchez", subraya.

Venzal ha dicho que "cada decisión del Gobierno de España en lo referente a las autonomías es un insulto y una falta de respeto a los andaluces. No se puede plantear un reparto de los 10.000 millones de gasto sanitario en el que la incidencia de la epidemia tiene un peso del 80 por ciento y la población un 20 por ciento, porque Andalucía sale claramente perjudicada, cuando además el Gobierno andaluz ha disparado el gasto en sanidad, obteniendo por ello mejores resultados que otras comunidades".

En este sentido, ha denunciado la "incoherencia" e "irresponsabilidad" de Montero, ya que, ha recordado, "el acuerdo de los consejeros de Salud apostaba por una mejor proporcionalidad".

"Tan importante es prevenir como curar y la política de prevención que ha llevado a cabo con acierto el gobierno andaluz --hospitales, hoteles medicalizados, residencias medicalizadas-- cuesta dinero", ha manifestado Venzal.

Con el actual criterio de reparto, Andalucía recibiría 908 millones, frente a los 2.656 de Madrid y 2.200 de Cataluña. "No se pueden cambiar por capricho y por la aritmética política de Sánchez los acuerdos que pactaron el Ministerio de Sanidad con los consejeros de las comunidades autónomas en la Conferencia Intersectorial", ha indicado.

Precisamente, el acuerdo entre los responsables de Salud fijaba un peso del 80 por ciento de la población protegida para el reparto de fondos y un 20 por ciento de cuestiones sanitarias relacionadas con la pandemia, "justo al contrario de lo que plantea Montero".

"Ya lo hicieron con los 537 millones del IVA de 2017; con los 430 millones de fondos para formación; con el agravio de Málaga y Granada en la desescalada: hay un claro trato discriminatorio y de agravio para Andalucía que no vamos a tolerar", insiste el vicesecretario del PP Andaluz.

Además, ha apuntado a las previsiones anunciadas por el Observatorio Económico de Andalucía. "Ante un panorama de grave recesión por las consecuencias del parón derivado de la alerta sanitaria toda ayuda es poca, y la ayuda debe ser leal desde el Gobierno de la Nación; Andalucía será de las comunidades donde el impacto económico sea más fuerte en una primera fase post pandemia y no entendemos que una ministra, que además es andaluza y conoce bien las peculiaridades socioeconómicas de la comunidad, plantee un reparto tan discriminatorio. Exigimos una rectificación y que se deje de hacer daño a los andaluces", ha apostillado.

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Valoramos que se haya escuchado a Andalucía, que llevaba tiempo pidiendo un fondo no reembolsable, pero no se puede castigar con ese criterio discriminatorio a la comunidad precisamente porque al adelantarnos en la prevención ha habido una menor incidencia", concluye.