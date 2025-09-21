PP de Fuerte del Rey alerta del "peligro" de un muro caído del colegio y exige reconstrucción inmediata

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Fuerte del Rey (Jaén) ha exigido este domingo al ayuntamiento y a la alcaldesa que "asuman de una vez sus competencias y procedan a la reconstrucción del muro de cerramiento de la zona de infantil" del colegio de Ntra. Sra. del Rosario, cuya reparación fue calificada como "muy necesaria y urgente" por la Delegación de Educación en octubre de 2024 para garantizar la seguridad "y un año después no han hecho nada de nada pese al riesgo que entraña para la integridad de niños y vecinos".

"La Junta advirtió que el derrumbe podía ser inminente y que era imprescindible demoler y reconstruir el muro, pero el gobierno de coalición de socialistas y grupo independiente no movió un dedo y finalmente fue el temporal de finales de año el que acabó echándolo abajo ante su pésimo estado", según señala el PP en una nota.

"Gracias a Dios solo hubo daños materiales, pero la dejadez de la alcaldesa y su equipo ha dado lugar a que comience un nuevo curso escolar con el cerramiento sin reponer, con el peligro que ello supone", ha lamentado el concejal del grupo popular municipal, Fernando López.

Ha dicho que transcurridos ya doce meses desde la advertencia oficial del Gobierno andaluz, "seguimos esperando la restitución que se indicó como urgente". "Esto es un caso más de cómo la inacción de socialistas e independientes pone en peligro a las personas. No hay excusas: el ayuntamiento tiene la competencia y debe actuar ya", ha sentenciado el concejal popular.