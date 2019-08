PP-A: "El Gobierno del cambio cumple y reactiva las ayudas forestales que el PSOE dejó siete años sin convocar"

Publicado 09/08/2019 13:34:51 CET

SEVILLA, 9 Ago.

La vicesecretaria de Desarrollo Rural del Partido Popular Andaluz, Yolanda Sáez, ha destacado hoy la apuesta del Gobierno del cambio por "acelerar" la ejecución del Programa de Desarrollo Rural y convocar las ayudas forestales "tras siete años sin convocatorias por parte del anterior gobierno socialista".

Así lo ha señalado este viernes en rueda de prensa la dirigente popular, quien ha subrayado que, tras analizar los datos del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) del marco actual 2014-2020 de Andalucía a 31 de diciembre de 2018, "vemos el mal lugar en el que queda Andalucía por la nefasta gestión de Susana Díaz, ya que la ejecución del PDR a nivel nacional y europeo es del 40% y en el caso de Andalucía no llega ni al 20%".

A este respecto, ha declarado que "es vergonzoso que de los 2.449

millones de euros programados para las políticas de desarrollo rural en

el marco comunitario que acaba en 2020, la Junta de Andalucía, con

Susana Díaz, solo declarara un gasto de 490 millones de euros", según informa el PP en un comunicado.

Ante esta situación, ha apuntado Sáez, "en tan solo seis meses el gobierno de Juanma Moreno, ha aumentado del 20% al 25% ejecución del PDR andaluz, dando un gran empujón en un periodo muy corto de tiempo que ha permitido invertir 126 millones de euros en el medio rural para atender las necesidades de los agricultores y ganaderos de nuestra tierra".

La popular ha insistido en que "nos preocupa y mucho que los

profesionales del campo andaluz pierdan estos fondos por la ineficacia

del gobierno de Susana Díaz". En este sentido, ha recordado que la

Consejería de Agricultura ha anunciado la reprogramación de más de 800

millones de euros del PDR andaluz para impulsar la competitividad del

sector y su compromiso para que ni un solo euro de los fondos europeos

quede sin utilizar y sin reportar beneficios para Andalucía".

Una de esas líneas de actuación prioritaria "será la ayuda a jóvenes

agricultores, ya que se agilizarán hasta final de año 75 millones en

incentivos "para potenciar el relevo generacional en el campo andaluz".

En palabras de Sáez, "frente a la mala gestión de Susana Díaz, el

Gobierno andaluz ya ha publicado en el BOJA las bases reguladoras de

las ayudas forestales tras siete años sin convocarse, en lo que es una

apuesta real por la protección del medio ambiente".

En este sentido, ha remarcado que "el gobierno socialista de Susana Díaz prefería no hacerlo, prefería guardar en un cajón este dinero para inversiones y después devolverlo a Europa, limitando las oportunidades de los andaluces del medio rural".

En cambio, "con este paso, el gobierno de Juanma Moreno cumple su

compromiso de promover inversiones para restaurar montes, dehesas y

conservar flora y fauna silvestre", ha remarcado. Para Sáez, "no es

admisible disponer de fondos europeos para no aplicarlos, no invertirlos donde tanta falta hace como son nuestros montes, para la conservación y el mantenimiento forestal y para aumentar el valor medio ambiental andaluz".

SEQUÍA

Por otro lado, también se ha referido la vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP-A a las medidas consensuadas por la Consejería con los ganaderos para mitigar los efectosde la sequía en la cabaña. Para ello, anticipará hasta el 70% de los pagos de la PAC.

En este sentido, Sáez ha señalado que de esta forma, la Consejería "da un paso más para contribuir al mantenimiento de las explotaciones

ganaderas, evitar problemas en el bienestar animal y anticiparse a

posibles consecuencias derivadas de una situación de sequía prolongada".

Entre las medidas acordadas, la Consejería aumentará del 50% al 70% los anticipos de la PAC, con el objetivo que el sector disponga de recursos y liquidez económica para hacer frente a los efectos por la falta de lluvia, entre ellos el encarecimiento de costes de producción por la escasez de pastos.