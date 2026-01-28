El PP de Granada critica el "abandono" de la urbanización de Pradollano por "nefasta gestión" del alcalde

La portavoz del Partido Popular de Monachil (Granada), Cristina Marín. - PP DE GRANADA

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Monachil (Granada), Cristina Marín, ha criticado la "situación de abandono" que sufre la urbanización de Pradollano por "la nefasta gestión "del alcalde socialista de la localidad, José Morales.

En rueda de prensa, la concejal popular ha afirmado que "los problemas se repiten un año tras otro y dañan gravemente la imagen de Sierra Nevada". "Es inaceptable que en plena temporada alta los vecinos y visitantes tengan que soportar imágenes y situaciones vergonzosas", ha recriminado.

La portavoz ha subrayado que los cortes de agua y la acumulación de nieve y residuos "son por desgracia el día a día de Pradollano, pese a ser uno de los principales motores turísticos y económicos del municipio".

Marín ha apuntado al respecto de los problemas derivados de las nevadas de las últimas semanas que "el contrato de limpieza del Ayuntamiento de Monachil incluye una cláusula que obliga al Ayuntamiento a poner a disposición de la empresa privada los refuerzos necesarios para su retirada y que el alcalde está incumpliendo".

"Ya está bien de culpar a todos los demás para tapar sus propias responsabilidades, el alcalde no es capaz de cumplir su parte del contrato y garantizar que nuestras calles sean seguras y transitables en el momento más importante de la temporada", ha manifestado la 'popular'.

Asimismo, la portavoz ha lamentado también que, pese a las advertencias reiteradas de vecinos y empresarios, "el ayuntamiento siga sin un plan para atender la actual situación de la urbanización de Pradollano, con cortes de agua potable un invierno más y contenedores desbordados a diario". "No son averías o problemas puntuales", ha afirmado.

"El alcalde lleva más de una década al frente del Ayuntamiento y seguimos dando pasos atrás, con excusas para tapar que la Junta de Andalucía invierte más de 19 millones de euros en la mejora de la carretera de Sierra Nevada y ha hecho el esfuerzo económico más importante de la historia para que nuestra estación de esquí siga siendo referente en Europa", ha concluido Marín.