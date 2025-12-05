El PP de Granada destaca el "compromiso de la Junta" con el empleo para personas con discapacidad

La parlamentaria andaluza del PP Rosa Fuentes. - PP

El Partido Popular de Granada ha destacado este viernes el "esfuerzo" de la Junta de Andalucía para garantizar el empleo de 1.197 personas con discapacidad en la provincia de Granada, gracias a una inversión de 7.471.092 euros destinada al mantenimiento de sus puestos de trabajo en 35 Centros Especiales de Empleo.

La parlamentaria andaluza Rosa Fuentes ha destacado que estas cifras reflejan "la apuesta decidida de la Junta por la inclusión laboral y la estabilidad profesional de las personas con discapacidad".

"El respaldo económico a los Centros Especiales de Empleo y a los servicios especializados forma parte de un conjunto de políticas activas de empleo orientadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la participación efectiva en el mercado laboral".

Fuentes ha resaltado el "compromiso· del Gobierno andaluz por un modelo de sociedad más inclusiva, "donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con autonomía, dignidad y oportunidades, gracias al refuerzo de servicios esenciales y el fomento de la formación como herramienta clave para mejorar la empleabilidad".

La parlamentaria ha subrayado que los 35 Centros Especiales de Empleo de la provincia son "un motor de crecimiento y un referente de buenas prácticas que favorecen la contratación y la estabilidad laboral".

Fuentes ha recordado que "la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad nos reafirma en la idea de que la inclusión no es una meta estática, sino un camino que se construye día a día".

En este sentido, Fuentes ha recordado que la Junta de Andalucía ha aprobado el II Plan de Empleo para Personas con Discapacidad 2025-2028, dotado con más de 546 millones de euros, "que apuesta por la empleabilidad, la formación y la accesibilidad, y que sitúa a Andalucía como referente nacional en inclusión laboral al impulsar medidas específicas tanto en el empleo público como en el privado".