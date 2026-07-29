El PP de Granada exige al Gobierno los criterios de valoración sobre la sede de la Agencia de Salud Pública

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra. - PP

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha reclamado al Gobierno de España que haga públicos los criterios de valoración, las puntuaciones obtenidas por todas las ciudades candidatas y los informes técnicos que han sustentado la adjudicación de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública a la ciudad de Zaragoza.

"Desde el Partido Popular compartimos el sentimiento de decepción de los granadinos. El Gobierno de Pedro Sánchez agravia una vez más a nuestra provincia después de que Granada presentara una gran candidatura para albergar un organismo estratégico para la salud pública en España", ha afirmado el secretario general.

"Los socialistas vuelven a traicionar a Granada como ocurrió con la Aesia. Los granadinos merecen conocer por qué se ha descartado un proyecto tan sólido y qué criterios han motivado esta decisión", ha añadido.

Saavedra ha defendido que Granada concurría con la propuesta "más sólida por la fortaleza de su ecosistema científico, sanitario y tecnológico, por su capacidad para poner en marcha la Agencia con rapidez y por las garantías que ofrecía una candidatura construida desde el consenso y la unidad institucional".

En este sentido, ha destacado el respaldo de la Junta de Andalucía a una candidatura que reunió el apoyo de más de 70 instituciones de toda la provincia.

Además, "el Gobierno andaluz comprometió más de 10,3 millones de euros para la adecuación de la futura sede, reflejando su apuesta decidida por un proyecto que integraba a la Universidad de Granada, el Parque Tecnológico de la Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los hospitales y el conjunto del tejido científico y sanitario granadino".

"Granada cuenta con un ecosistema único, un parque tecnológico especializado en Ciencias de la Vida y la Salud, más de 8.000 profesionales y una facturación superior a los 500 millones de euros", ha detallado.

"Era una candidatura muy solvente y los granadinos tienen derecho a conocer todos los detalles del procedimiento con total transparencia", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que "los granadinos deben tener la certeza de que allí donde gobierna el Partido Popular, en la Junta de Andalucía, en la Diputación Provincial y en los ayuntamientos, vamos a seguir apoyando a Granada para que continúe siendo un referente nacional en materia de salud, investigación e innovación".

"Vamos a seguir defendiendo cada oportunidad para esta provincia y exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de dar la espalda a Granada en decisiones estratégicas", ha concluido Jorge Saavedra.