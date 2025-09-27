El PP de Granada presenta 4.672 avales a la candidatura de Juanma Moreno para el próximo Congreso del PP andaluz

GRANADA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha entregado este sábado su aval, "y el de 4.671 granadinos más que apuestan por el liderazgo de Juanma Moreno y de un proyecto político con el que gana Andalucía y también gana Granada", de cara al próximo Congreso Regional del PP-A, que se celebrará en Sevilla en el mes de noviembre.

Rodríguez ha querido agradecer la respuesta de la militancia granadina a un candidato que "sigue demostrando un compromiso firme con el presente y el futuro de la provincia", y "el PP de Granada ha respondido de forma masiva porque sabe que Juanma Moreno demuestra día a día y con hechos su compromiso con Andalucía y con Granada".

En este sentido, ha destacado que "ya no somos portada cada día por escándalos de corrupción; ahora hablamos de empleo, de inversiones y de cómo se está construyendo una Andalucía referente en España".

En el caso concreto de Granada, Rodríguez ha señalado que "nuestra provincia ha encontrado en la Junta de Andalucía y en el proyecto político de Juanma Moreno un aliado para avanzar con más inversiones, más oportunidades y más futuro; mientras sufrimos la dejadez de un Gobierno de España que nos mantiene a la cola en inversiones, sin Presupuestos, con déficit de conexiones mientras resuelve los diferentes escándalos y casos de corrupción que le salpican".

"El respaldo que hemos entregado hoy --ha subrayado-- refleja el entusiasmo y la confianza de los granadinos en un proyecto sólido, con el que se ha abierto una nueva etapa en Andalucía de estabilidad y de continua transformación y que lleva el liderazgo y el nombre de Juanma Moreno", destacando Rodríguez que el próximo noviembre el PP de Granada acudirá al 17 Congreso Regional del PP-A "con una única voz para decir sí a un candidato y a un proyecto que necesita y apuesta por nuestra provincia y por Andalucía".

Además, ha recordado el protagonismo que tendrá Granada durante su celebración, al ser la segunda provincia andaluza con mayor representación, con un total de 313 compromisarios. Junto a ello, Granada tendrá un papel destacado en el desarrollo del Congreso con la ponencia de Reglamento de Organización, que dirigirá el secretario general del PP granadino, Jorge Saavedra.