El PP de Granada valora la "apuesta histórica por el patrimonio" del Gobierno de Francis Rodríguez

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha valorado la estrategia de recuperación del patrimonio impulsada por la Diputación tras la apertura del Castillo de La Calahorra y la adquisición de inmuebles como el Convento de la Inmaculada Concepción de Guadix, según ha comunicado la formación en una nota de prensa.

Para la portavoz Lourdes Ramírez estas actuaciones demuestran que "el patrimonio histórico de nuestra provincia supone un revulsivo y un verdadero motor cultural, turístico y económico para todos los granadinos".

Al hilo, Ramírez ha estimado que la Diputación, "con el liderazgo de nuestro Presidente Francis Rodríguez", ha cumplido "con su compromiso de abrir este monumento tan importante para la comarca de Guadix en tiempo récord, permitiendo que los ciudadanos puedan visitarlo y conocerlo".

La portavoz popular ha enmarcado la adquisición del Convento de la Inmaculada Concepción en Guadix, la Casa Dengra de Baza y el edificio del Banco de España en la capital "dentro de una estrategia de recuperación de inmuebles históricos por parte de la institución provincial".

"Estamos ante una política valiente y decidida que apuesta por el patrimonio como herramienta de cohesión territorial y de generación de oportunidades", ha detallado Ramírez, que ha indicado que "cada inmueble recuperado es una puerta abierta al futuro de nuestros pueblos y nuestras comarcas".