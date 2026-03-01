PP Granada valora el "salto cualitativo" del sistema de emergencias de Andalucía gracias al refuerzo de medios

La parlamentaria granadina del PP Rosa Fuentes en el encuentro de trabajo con los profesionales del Servicio de Emergencias 112. - PP GRANADA

GRANADA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria granadina del PP Rosa Fuentes ha destacado el trabajo del sistema de emergencias de Andalucía durante las recientes borrascas que han afectado a la provincia, subrayando que este sistema "ha experimentado un salto cualitativo en los últimos años gracias al refuerzo de medios".

"Las últimas semanas han supuesto un verdadero desafío para toda la estructura de emergencias de Andalucía, con más de 12.600 incidencias gestionadas en la comunidad y actuaciones destacadas en numerosos municipios granadinos", ha explicado Fuentes tras una visita al centro de coordinación del 112 junto a los parlamentarios Celia Santiago y Fernando Egea, donde han mantenido un encuentro de trabajo con los profesionales del servicio.

Así, ha recordado que "las incidencias, que han incluido desalojos, y los problemas puntuales de abastecimiento de agua han sido atendidos con rapidez y eficacia gracias a la coordinación entre el 112, los servicios sanitarios, Protección Civil, las fuerzas de seguridad y los planes de salud pública activados por la Junta".

Fuentes ha destacado que el sistema andaluz de emergencias "ha dado un salto cualitativo en los últimos años gracias a la integración de servicios en la Agencia de Emergencias de Andalucía, la mejora de los protocolos de coordinación, el refuerzo de medios humanos y tecnológicos y la apuesta por la digitalización del 112".

Los parlamentarios granadinos han agradecido la labor de los profesionales que han estado al frente de los operativos. "Detrás de cada llamada hay un equipo preparado para actuar y un compromiso firme con la seguridad de los ciudadanos", ha subrayado.

Por último, Fuentes ha insistido en que la Junta de Andalucía trabaja en la mejora de los servicios de emergencia, especialmente ante la creciente incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. "El Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado que Andalucía está preparada para responder y proteger a los ciudadanos", ha concluido.