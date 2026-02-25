PP insta a la Diputación de Jaén a aprobar ya ayudas para los municipios afectados por el tren de borrascas

Archivo - Fachada de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha instado a la Diputación a aprobar "ya" la creación de un paquete de ayudas para los municipios de la provincia afectados por el tren de borrascas, al igual que lo han hecho las diputaciones de Granada y Córdoba.

El presidente del Consejo de alcaldes y alcaldesas del PP de Jaén, Marino Aguilera, ha felicitado al Grupo Popular en la Diputación por conseguir reunir a la junta asesora del Consejo de alcaldes y alcaldesas de la institución provincial, órgano, que según el PP, no se reunía desde 2024.

Para Aguilera, es "inaudito" que haya sido el PP el que haya insistido en la necesidad de reunir a los regidores y regidoras jiennenses y no haya sido el PSOE sabiendo "las graves consecuencias que en la mayoría de los municipios había dejado el tres de borrascas".

"La desidia de Reyes por sus responsabilidades es cada vez mayor, el puesto de presidente de Diputación le queda demasiado grande", ha dicho Aguilera, al tiempo que ha incidido en que es "lamentable" que la Diputación de Jaén no haya aprobado todavía ayudas para responder a los daños tras los temporales de enero y febrero, algo que "el PSOE tendría que haber hecho por pura responsabilidad al tratarse la Diputación del ayuntamiento de los ayuntamientos".

Ha añadido que diputaciones como la de Granada ya han aprobado ayudas por valor de 43 millones de euros o Córdoba diez millones de euros, y sin embargo de la Diputación de Jaén no se conoce "ni la cantidad que va a poner a disposición de los municipios ni los criterios de reparto que se van a seguir".

La explicación, según Aguilera, es que "Reyes se ha desentendido por completo de sus obligaciones y su segundo de abordo, Juan Latorre, es únicamente leal a las siglas, pero no a los jiennenses".

Ha apuntado que los ayuntamientos están ya inmersos en las tareas de recuperación de las infraestructuras dañadas y necesitan "el dinero ya". Asimismo, ha afeado a Reyes por ser "el único presidente de Diputación que no ha visitado zonas afectadas, que no ha querido conocer las incidencias sobre el terreno, solo se ha limitado a vender una foto en el despacho y salir de su zona de confort obligado por la visita de su jefe Sánchez".

Desde el PP se ha defendido que "todos los municipios, sin excepción, que hayan sufrido daños, reciban la ayuda de la Diputación, con lealtad institucional y colaboración, con criterios objetivos, que atiendan a todos por igual"

Por último, Aguilera ha informado que los alcaldes y alcaldesas del PP han solicitado que desde la Diputación haya una petición expresa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para que cumpla con sus obligaciones en los cauces públicos ya que "muchos de los daños se podrían haber evitado de haber existido un mantenimiento adecuado de los cauces por parte de la Confederación".