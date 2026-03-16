El PP-A insta a Sánchez a incluir una asignatura sobre ETA para que los alumnos "interioricen el valor" de las víctimas

Archivo - Exposición de mupis '25 años in Memoriam' organizado por la Fundación Alberto Jiménez-Becerril en memoria del matrimonio asesinado por ETA. A 30 de enero de 2023, en Sevilla (Andalucía). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP andaluz va a defender este próximo jueves 19 de marzo en la comisión de Desarrollo Educativo una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a "garantizar la inclusión expresa en las enseñanzas mínimas del currículum educativo contenidos que expliquen el impacto del terrorismo de ETA en la democracia española" así como para que los alumnos "interioricen el valor de las víctimas como referente ético de la democracia".

En la PNL, consultada por Europa Press, los 'populares' andaluces recuerdan que el marco normativo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato "no garantiza de forma expresa que el alumnado conozca la historia del terrorismo de ETA ni el daño causado a sus víctimas". "Esta ausencia --continúa argumentando la PNL-- dificulta que las nuevas generaciones comprendan plenamente el coste humano, social e institucional que la violencia terrorista tuvo en España".

"El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Gobierno de España garantice una enseñanza rigurosa sobre el terrorismo de ETA mediante una estrategia educativa integral que incluya la elaboración de materiales didácticos con la participación de asociaciones de víctimas y expertos en historia reciente", sostiene la proposición del PP andaluz.

Los 'populares' consideran "necesario" que el Gobierno de España "refuerce las campañas institucionales dirigidas a la juventud que promuevan la cultura de la legalidad, el respeto a las instituciones democráticas y el rechazo firma a cualquier forma de violencia política".

En Andalucía, el Gobierno autonómico incluyó en el currículum, en el curso 2023/2024 materias con mención "expresa y concreta" al proceso de la transición española de los años setenta del pasado siglo como "proceso exitoso de concordia política y responsabilidad de la sociedad civil española", cuyo culmen se alcanzó con la aprobación de la Constitución del consenso de 1978.

Además, se da a conocer al alumnado la "lacra" que supuso para la sociedad civil española el terrorismo de ETA durante el último tercio del siglo XX y comienzos del siglo XXI, "poniendo en valor el sufrimiento de las víctimas provocadas por dicho terrorismo, como símbolos de la defensa de los valores democráticos y constitucionales".

Los alumnos de 6º de Primaria, en la materia de valores Cívicos y Éticos, estudian la Constitución española de 1978. Derechos y deberes reconocidos a los españoles. El terrorismo. El Estado de Bienestar. El respeto a los bienes públicos. Los impuestos. El Estado de Derecho como garantía para la democracia y la libertad. La guerra, el terrorismo de ETA y otras formas de violencia política.

En 2º de ESO, también en la materia de Valores Cívicos y Éticos se da a conocer al alumnado la lacra que supuso para la sociedad civil española el terrorismo de ETA durante el último tercio del siglo XX y comienzos del siglo XXI, poniendo en valor el sufrimiento de las víctimas provocadas por dicho terrorismo, como símbolos de la defensa de los valores democráticos y constitucionales. La política: ley, poder, soberanía y justicia. Formas de estado y tipos de gobierno. El Estado de derecho. La Constitución española de 1978 y sus valores como norma fundamental de todos los españoles. La democracia: principios, procedimientos e instituciones. La Comunidad Autónoma de Andalucía, su Estatuto e Instituciones. Blas Infante y el Andalucismo histórico. La memoria de democrática. La guerra, el terrorismo de ETA y otras formas de violencia política.

Por su parte, en 4º de la ESO, en la materia de Geografía e Historia, los alumnos conocen la memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia. El terrorismo de ETA. El principio de Justicia Universal.

En Bachillerato, en 1º y 2º, en la materia de Educación para la Convivencia Democrática se trata la violencia y los fanatismos como enemigos de la libertad. El terrorismo de ETA. Y en 2º Bachillerato, en la materia de Historia de España la transición política como modelo de éxito social, concordia y consenso. La figura del rey Juan Carlos I y de Adolfo Suárez. Constitución de 1978: valores y principios democráticos que impulsa. Los símbolos del Estado: bandera, himno y escudo. Las principales instituciones del Estado. El terrorismo de ETA. Las víctimas del terrorismo etarra como símbolos y ejemplos de la defensa de los valores constitucionales. Miguel Ángel Blanco como símbolo del punto de inflexión para el inicio del fin de la banda terrorista ETA.