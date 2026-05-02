Montero replica a Moreno que el Gobierno lleva "ocho años trabajando" con la IA sin "sustituir" la política con ella

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, atiende a los medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido este sábado que el Gobierno de Pedro Sánchez "lleva ocho años trabajando en la materia de la Inteligencia Artificial" (IA), si bien ha advertido de que dicha herramienta "no sustituye la política".

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en una atención a medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla) antes de participar en un acto sobre igualdad en el marco del segundo día de campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y a preguntas de los periodistas después de que el líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, se haya comprometido a poner en marcha una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico si continúa al frente del Gobierno andaluz.

Moreno defendió este pasado viernes que la Inteligencia Artificial es un instrumento que puede servir para "dinamizar" el "sistema productivo, para hacerlo más competitivo y eficaz", así como para que la administración pueda ser más eficiente y más barata para el contribuyente.

Montero ha replicado este sábado a Moreno que "si el Gobierno de la Junta de Andalucía no viene trabajando en inteligencia artificial es porque va tarde", porque "el Gobierno de España lleva ocho años trabajando" en esta materia de la mano de un ministerio que "justamente que se creó básicamente por el aspecto tecnológico, y que tiene como objetivo fundamental ver cómo los retos del futuro que pasan por la inteligencia artificial, por la digitalización, se aplican a las políticas de acción".

Dicho esto, la candidata socialista ha advertido de que "la Inteligencia Artificial no sustituye a la política", sino que "es una herramienta al servicio" de la misma, "pero no la sustituye".

En ese punto, y sobre la posible aplicación de la Inteligencia Artificial en el sistema sanitario, Montero ha señalado que dicho sistema "hay que orientarlo políticamente", y que no se puede trasladar la idea de que, "simple y llanamente dando un titular tecnológico va a creer la gente que la reforma del sistema consiste sólo en la incorporación de tecnología".

Frente a ello, ha remarcado que "Andalucía se ha caracterizado a lo largo de su historia" por contar con "el sistema sanitario público que más y antes ha avanzado en digitalización y en incorporación tecnológica", y en esa línea ha subrayado que fue "la primera comunidad en poner en marcha la receta electrónica", o la aplicación de 'Clic Salud' que "permitía que la persona pudiera acceder directamente a su historia clínica".

"Lo que ha pasado en los últimos años es que hemos perdido la carrera tecnológica en el sistema sanitario, universitario, en todos los sistemas públicos por el deterioro" de los mismos, ha apostillado Montero para agregar que por eso le "extraña que ahora, tan tarde, aparezca esta herramienta como un elemento a incorporar a las políticas, y que se cuente como si fuera sustitutiva", porque "nunca se puede sustituir el modelo de sociedad que uno pretende imprimir a su proyecto político", porque, entonces, "quien va a decidir el modelo de sociedad son los algoritmos, el conjunto de situaciones tecnológicas que incorpora la inteligencia artificial", ha advertido.

Montero ha añadido que ya hay muchas voces que avisan de que, o "somos nosotros los que orientamos y diseñamos la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial terminará imponiendo los intereses de los que la fabrican, de los grandes poderosos, de aquellos que tienen particularmente intereses concretos".

Además, Montero ha reivindicado que el PSOE-A ha propuesto de cara a estas elecciones algo que, a su juicio, es "mucho más importante", y es que la Consejería de Sanidad pase a ser "una Vicepresidencia de Salud" en el organigrama del Gobierno andaluz, porque "entendemos que hay que ir al corazón de los problemas que tiene la gente".

Montero ha concluido así reafirmándose en que "el sistema sanitario tiene que incorporar inteligencia artificial", al igual que otros ámbitos de la administración pública, pero, "por sí sola", no puede ser "un instrumento sustitutivo de las políticas", porque "entonces nos van a dominar aquellos que están fabricando las máquinas", ha advertido la candidata socialista para concluir.