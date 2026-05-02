Maíllo afea "reiterados incumplimientos" de la Junta y propone una reforma fiscal para reforzar los servicios públicos

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en su visita a Algeciras (Cádiz). - POR ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha recriminado este sábado en Algeciras (Cádiz) los "reiterados incumplimientos" del Gobierno andaluz en materia sanitaria en el Campo de Gibraltar, una comarca que, según ha señalado, "arrastra un enorme déficit de inversiones públicas pese a los recursos disponibles", mientras que ha propuesto una reforma fiscal que permitiría recaudar "más de mil millones de euros sin afectar a la mayoría trabajadora".

En contexto, la comparecencia ha tenido lugar en la barriada algecireña de San José Artesano, junto a un edificio municipal donde el Partido Popular anunció en febrero de 2023 la ubicación de un nuevo centro de salud. "Han pasado tres años y aquí no hay absolutamente nada", ha subrayado Maíllo, señalando el inmueble como ejemplo del "abandono y la política de anuncios vacíos de Moreno".

Durante su intervención, Maíllo ha criticado que los compromisos adquiridos por la Junta en 2019 para esta comarca "han sido un absoluto fiasco", señalando ejemplos concretos de promesas incumplidas en infraestructuras y servicios públicos, según ha precisado la confluencia en una nota.

En materia sanitaria, ha incidido en el caso del centro de salud de La Bajadilla, cuyo anuncio de licitación "vuelve a llegar en campaña electoral". El candidato ha precisado que el propio Partido Popular ya prometió hace tres años que las obras comenzarían en 2024, mientras que ha valorado que "no se puede seguir tomando el pelo a la ciudadanía con anuncios que se repiten una y otra vez sin que nunca se materialicen".

"El modelo del Partido Popular es el de prometer en campaña y no cumplir después, mientras se desmantelan los servicios públicos", ha afirmado Maíllo, quien ha acusado al Ejecutivo del candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, de "derivar recursos públicos hacia la sanidad privada en lugar de fortalecer la sanidad pública".

Al hilo, el candidato ha defendido que Andalucía cuenta actualmente con recursos suficientes, tanto propios como procedentes de fondos europeos, para garantizar servicios públicos de calidad. Sin embargo, ha lamentado que la política del Gobierno andaluz "genere más incertidumbre que tranquilidad en la ciudadanía".

En este contexto, Maíllo ha presentado la propuesta fiscal de Por Andalucía como "herramienta clave" para reforzar los servicios públicos. La coalición plantea una reforma que permitiría recaudar más de mil millones de euros sin afectar a la mayoría trabajadora.

Según ha apostillado Por Andalucía, entre las medidas anunciadas destaca la creación de nuevos tramos autonómicos en el IRPF para aumentar la progresividad fiscal, de manera que las rentas más altas contribuyan en mayor proporción.

Asimismo, propone recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones para herencias superiores al millón de euros, reforzar el impuesto sobre el patrimonio y mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

"Con Moreno, los servicios públicos los sostienen las familias trabajadoras, mientras los más ricos acumulan beneficios fiscales", ha señalado, al tiempo que ha indicado que ellos proponen que "sean quienes más tienen quienes contribuyan más para proteger al conjunto de la sociedad", ha concluido.

En suma, desde Por Andalucía han insistido en que esta reforma fiscal permitirá blindar la sanidad pública y garantizar unos servicios públicos "dignos, suficientes y al servicio de la mayoría social".

