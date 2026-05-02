Por Andalucía lamenta el "impacto" de los "regalos fiscales" del PP en los servicios públicos onubenses

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva de cara a las elecciones del 17M, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCIA

HUELVA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva de cara a las elecciones del 17M, José Antonio Jiménez, ha criticado este sábado el "impacto" de las políticas fiscales del Gobierno andaluz en la provincia, asegurando que "los regalos fiscales a los más ricos han debilitado la capacidad de inversión en servicios públicos que son esenciales para los onubenses".

Jiménez ha señalado en una nota de prensa que, en los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha impulsado medidas que "benefician de forma directa a una minoría muy reducida de la población, mientras la mayoría trabajadora sigue soportando el peso del sostenimiento de lo público".

Entre estas decisiones, ha destacado la bonificación del 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, que afecta únicamente al 0,2% de los contribuyentes, "apenas alrededor de 18.900 personas con las mayores fortunas de Andalucía". "El problema no es solo quién se beneficia, sino quién pierde. Cuando se perdonan impuestos a las grandes fortunas, se dejan de ingresar recursos que podrían destinarse a reforzar la sanidad, la educación o la dependencia en provincias como Huelva, que ya parten de una situación de desventaja", ha afirmado.

El candidato también ha criticado la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que "favorece la acumulación de grandes patrimonios sin apenas tributación, consolidando desigualdades entre generaciones". "Esto no tiene nada que ver con proteger a las familias trabajadoras, sino con blindar los privilegios de quienes más tienen", ha añadido.

Asimismo, Jiménez ha señalado la reducción del tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas, que ha rebajado el tipo máximo al 22,5% a partir de 60.000 euros. "Se ha aplicado el mismo porcentaje a rentas medias-altas que a ingresos muy elevados, lo que reduce la progresividad del sistema y beneficia especialmente a quienes más ganan". En clave provincial, el candidato ha subrayado que estas políticas tienen consecuencias directas en Huelva.

"Somos una de las provincias con mayores necesidades en sanidad, con infraestructuras pendientes y con listas de espera que afectan a miles de familias. Cada euro que se deja de recaudar por beneficiar a los más ricos es un euro que no llega a Huelva". Además, ha denunciado las rebajas fiscales al sector del juego, que "no solo benefician a grandes empresas, sino que tienen un impacto social negativo en barrios con menor renta, donde este tipo de negocios se concentran".

Frente a este modelo, Jiménez ha anunciado que si Por Andalucía forma parte del próximo gobierno andaluz "se acabarán inmediatamente los privilegios fiscales a las grandes fortunas de nuestra tierra, en cumplimiento del mandato constitucional de progresividad fiscal". El candidato de Por Andalucía en Huelva ha asegurado que "la tributación justa de este pequeño grupo de ultrarricos en Andalucía permitirá recaudar hasta 1.000 millones de euros más anualmente, que irán destinados a la mejora de servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia".

Entre las medidas planteadas, ha destacado la creación de nuevos tramos en el IRPF para rentas superiores a 175.000 y 300.000 euros, la recuperación del impuesto de sucesiones para grandes herencias superiores al millón de euros y el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal.

"No se trata de subir impuestos a la mayoría, sino de que quienes tienen riquezas que la mayoría de nosotras no podríamos gastar en siete vidas, contribuyan justamente a la financiación de los servicios públicos, especialmente en Huelva, una de las provincias del país con peores servicios de transporte, sanitarios, educativos y de atención a la dependencia", ha concluido.

