PSOE de Granada presenta proyecto para Granada con "objetivos irrenunciables" en servicios públicos, economía y vivienda

La candidatura del PSOE en Granada para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha presentado este sábado su proyecto provincial para las elecciones autonómicas del 17 de mayo con medidas centradas en "blindar los servicios públicos, garantizar el acceso a una vivienda asequible y activar todo el potencial económico, científico y territorial" de una provincia "que tiene que pensar a lo grande".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, junto al secretario general, Pedro Fernández, e integrantes de la candidatura, la candidata al Parlamento andaluz, Mª Ángeles Prieto, ha asegurado que "Granada no puede seguir esperando. Tiene talento, universidad, ciencia, patrimonio, agricultura, turismo, industria y una posición estratégica extraordinaria. Lo que le ha faltado estos años ha sido el empuje político de Moreno".

"Tenemos un programa marcado por la pasión y la emoción que tenemos por Granada, con medidas concretas y pensadas para Granada", ha asegurado, al tiempo que ha aseverado que "medidas que son asignaturas pendientes, que son ahora o nunca. Granada no se conforma y tiene que salir de este abandono y retraso. Tiene que ponerse a la cabeza porque se lo merece".

De este modo, el PSOE ha situado la defensa de los servicios públicos como "la gran frontera política" de estas elecciones del 17 de mayo. Frente al "destrozo y la privatización de la sanidad pública y el deterioro de la educación y la dependencia", los socialistas proponen "blindar lo público, recuperar la planificación y garantizar que el código postal no determine el acceso y la calidad de los servicios públicos. Sabemos cómo hacerlo".

En sanidad, el PSOE se compromete a construir el Hospital de La Alpujarra en Órgiva, el Centro de Alta Resolución Sanitaria en Huéscar, la terminación del edificio Norte del Hospital de Motril y nuevos centros de salud en municipios como Armilla, Alhendín, Albolote, la capital, Guadix, Vélez de Benaudalla y Ugíjar.

En contexto, el proyecto socialista recoge un plan de reducción de listas de espera, la garantía de cita en atención primaria en un máximo de 48 horas, el refuerzo de las plantillas hospitalarias, la recuperación de equipos móviles de atención domiciliaria y el impulso de la salud mental y la Escuela de Pacientes.

En dependencia, el compromiso es acabar con "la espera injusta, agotadora y muchas veces inhumana" que viven las familias. Para ello, se reforzará el Sistema Público de Servicios Sociales, con mejora de la financiación y las plantillas y nuevas plazas en residencias y centros de día en municipios rurales.

Asimismo, la prioridad en educación es la elaboración de una Ley de Educación Inclusiva y la defensa de la escuela rural para que no haya "ni un cierre más mientras haya alumnado que la necesite", en compromiso de incorporar a Granada en el Plan de Bioclimatización y promover nuevos centros educativos, entre ellos el IES de Gójar, el de Cenes de la Vega y en municipios en crecimiento. En este ámbito se apuesta por ampliar la FP pública, conectada a sectores estratégicos como las energías renovables, la IA o Ifmif-Dones.

Uno de los grandes ejes del proyecto socialista es la Granada del conocimiento. El PSOE se compromete a asegurar la financiación plurianual de la Universidad de Granada (UGR) y las garantías institucionales del Ifmif-Dones, asegurando contratación local, formación especializada con la UGR y la creación de un ecosistema científico-tecnológico de primer nivel. También apuesta por consolidar a Granada como referente de la inteligencia artificial (IA), impulsando la Fundación UGR-AI.

La vivienda ocupa otro lugar central pues la Junta "debe volver a ser un actor activo" en estas políticas. Con ese objetivo se plantea aprobar un plan provincial de vivienda pública y rehabilitación urbana y promover la reforma de viviendas vacías en municipios rurales para destinarlas a alquiler asequible y compra accesible, "priorizando a jóvenes, familias vulnerables y personas mayores".

Con propuestas en defensa de los sectores estratégicos de la provincia, como el biosanitario o el agroalimentario, el PSOE propone un Pacto por la Industria Granadina, crear la Marca Comercio de Granada y un Plan Retorno del Talento. Para el Puerto de Motril, el compromiso es impulsarlo como nodo logístico estratégico, conectado al Corredor Mediterráneo y a un futuro Centro Logístico Agroindustrial intermodal.

Entre las prioridades, el PSOE ha señalado la culminación del Corredor Mediterráneo, la conexión ferroviaria con el Puerto de Motril y la recuperación de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. También la ampliación del Metro hacia Atarfe, Santa Fe y el aeropuerto y la mejora de las conexiones del área metropolitana. En el interior, la finalización de la Autovía del Almanzora, el impulso de la Darro-Iznalloz, la mejora de la carretera Baza-Benamaurel y los accesos a la A-92 en Guadix y Purullena.

Además de su apuesta por la cultura y el patrimonio, con propuestas como la construcción de una nueva sede para la Biblioteca de Andalucía o la reactivación de un gran teatro, Prieto ha defendido que "los derechos de las mujeres son una línea roja democrática", por eso su compromiso es reforzar la red de Centros de Información a la Mujer.

Finalmente, Mª Ángeles Prieto ha pedido el voto para el PSOE para abrir "una etapa nueva" en Andalucía y en Granada. "Nosotros y nosotras no podemos ni queremos hacerlo solos. Este proyecto necesita a la sociedad granadina. El 17 de mayo no se vota solo un gobierno; se vota si Granada sigue a la espera o empieza a avanzar", ha afirmado.

