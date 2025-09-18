El PP de Jaén acusa al PSOE provincial de "no dar la cara" ante el "escándalo" de la moción de censura en Lahiguera

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha acusado este jueves al PSOE de la provincia de "esconderse y no dar la cara" ante el "escándalo" que supone la moción de censura en el Ayuntamiento de Lahiguera.

Así lo ha indicado el vicesecretario provincial de Acción Política, Miguel Contreras, una vez que, desde el miércoles, gobiernan los socialistas tras aprobarse la moción presentada junto dos exediles de IU. Tras ello, desde el PSOE andaluz se ha solicitado a la dirección federal la apertura de un expediente de expulsión a sus tres concejales "por incumplir el Pacto Antitransfuguismo".

Para el dirigente 'popular', el secretario general del PSOE jiennense, Juan Latorre, está "callado y tratando de pasar desapercibido, pero tiene muchas explicaciones que dar" al considerar que es el que "ha dado lugar" a este "espectáculo".

En este sentido, ha afirmado que "Latorre ha autorizado que los concejales se salten el Pacto Antitransfuguismo que está firmado por todas las fuerzas democráticas" con el "único interés" de "ganar un bastón de mando, aunque eso suponga salirse de los límites de los acuerdos firmados".

"Ése es el talante del viejo PSOE de Jaén y también del nuevo, por lo que, a las primeras de cambio, Latorre ha demostrado que los aires nuevos en el socialismo jiennense eran una quimera", ha afirmado Contreras, quien ha añadido que la demostración de que esta moción de censura "está fuera" de ese pacto es la referida petición de expediente de expulsión.

En este punto, ha señalado que lo "curioso es que esta moción de censura se fraguó bajo la batuta de Latorre, que en todo momento ha apoyado la misma y que además se afanó en que se materializase". A su juicio, "prueba de esta implicación es que públicamente ha manifestado con sus reacciones en redes sociales ese apoyo".

Así las cosas, ha preguntado al dirigente socialista si "va a defender a estos concejales a los que él embarcó en la moción ante su expediente de expulsión o si les va a dejar abandonados y salvarse a sí mismo". Al hilo, ha precisado que, de materializarse la expulsión de los concejales socialistas , "la nueva alcaldesa podría verse en la tesitura de no poder liberarse y recibir el sueldo" que le correspondería.

En todo caso, ha asegurado que el PP de Lahiguera seguirá trabajando "por ser el altavoz de sus vecinos que se encuentran abandonados viendo como sus dirigentes políticos se dedican al juego de poder en lugar de a solucionar los problemas del pueblo".

"Las concejalas 'populares' seguirán escuchando, atendiendo y reivindicando lo que Lahiguera necesita y apoyando, como no puede ser de otra manera, todo lo que sea bueno para el municipio, venga de quien venga", ha concluido Contreras.