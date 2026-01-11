PP Jaén afirma que Feijóo "es la única garantía de igualdad frente a un Sánchez que hipoteca el futuro de Andalucía"

Foto de familia diputados y senadores andaluces. - PP JAEN

JAÉN 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha señalado que "solo hay una alternativa real a un futuro hipotecado para Andalucía y para Jaén por la pleitesía de Sánchez a los independentistas" y es "el proyecto del Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo".

Así lo ha afirmado tras asistir a la clausura de la 28 Interparlamentaria del Partido Popular celebrada este fin de semana en A Coruña junto a diputados y senadores populares, según ha informado la formación provincial en una nota de prensa.

Domínguez, alineado con el mensaje del presidente nacional, ha llamado a un rechazo social del modelo de financiación que el Gobierno de España "pretende imponer" y que, a su juicio, "insulta y traiciona a Andalucía para comprar la supervivencia de Pedro Sánchez en el poder".

El dirigente jiennense ha sido rotundo al analizar el acuerdo entre María Jesús Montero y Oriol Junqueras, señalando que "el destino de nuestra tierra no lo decide un político inhabilitado. España y Jaén necesitan, hoy más que nunca, a un presidente que no siga dando privilegios a los independentistas a costa de castigar al resto de los españoles con menos recursos y más impuestos. Montero está hipotecando el futuro de los jiennenses por siete votos en Madrid".

De esta manera, Domínguez ha cuestionado "el impacto de la llamada ordinalidad", afirmando que "lo llaman ordinalidad para no decir desigualdad. Pretenden que quien más tiene, más reciba, condenando a las provincias que necesitan convergencia a seguir siendo las más pobres. Como si una persona, por cobrar más, tuviera derecho a una mejor sanidad pública que otra que gana menos. Eso no es progresismo, es una traición a los valores de igualdad de nuestro país".

En este sentido, ha enmarcado que Montero debe a Andalucía más de 10.000 millones de euros en los últimos siete años. "¿Con qué cara va a venir a Jaén a pedir el voto después de vender nuestra igualdad por un caramelo envenenado?", ha cuestionado.

Frente a este Gobierno de Sánchez "centrado en tapar su corrupción, sus escándalos y el tsunami de denuncias por presunto acoso sexual", Domínguez ha reivindicado que el PP ha acudido a A Coruña a "hablar de los problemas reales".

"Aquí nos hemos reunido parlamentarios de toda España para diseñar el país que queremos: uno donde se proteja a quien levanta la persiana cada día y donde acceder a una vivienda no sea una odisea", ha subrayado.

El presidente provincial ha destacado las propuestas debatidas en la Interparlamentaria: un plan nacional de vivienda que genere oferta real y seguridad jurídica; una ley antiokupación que impida que recuperar una vivienda sea un calvario para las familias; o un plan de apoyo a los autónomos, con protección, incentivos y estabilidad para quienes sostienen el empleo.

Domínguez ha concluido afirmando que "frente al oportunismo y la manipulación, el Partido Popular ofrece un proyecto donde no existan ciudadanos de segunda. Es el momento de la política con mayúsculas, de la mano de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, para devolver a los españoles la igualdad y el futuro que este Gobierno les está arrebatando".