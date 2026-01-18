El PP de Jaén analiza con el Colegio de Economistas un plan de choque para mejorar la situación de autónomos y pymes

Reunión entre el Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén y organizaciones de autónomos y colectivos profesionales para analizar la situación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y de trabajadores por cuenta propia. - PP DE JAÉN

JAÉN 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén mantiene reuniones con organizaciones de autónomos y colectivos profesionales para analizar la situación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y de trabajadores por cuenta propia. En el encuentro con el Colegio de Economistas, el portavoz, Agustín González, y la viceportavoz, Mónica Moreno, han expuesto las medidas de apoyo que plantea la formación al objeto de apoyar a sendos sectores.

Tal y como ha precisado la formación en una nota, ambos han enumerado en las reuniones las líneas básicas del plan de choque de la formación para mejorar la situación de autónomos de la capital. Moreno ha aclarado que la aplicación de las medidas populares "urge dada la persecución fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez y del alcalde, Julio Millán, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los trabajadores por cuenta propia".

Ante "la delicada situación de pymes y autónomos" de la capital, el Grupo Popular exige al regidor socialista que desista de subir un 50 por ciento el tramo municipal del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El incremento de esta carga fiscal está incluida en el presupuesto recién aprobado por el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más con la oposición del PP.

Asimismo, el Grupo Popular del Consistorio de Jaén propone en concreto que la Administración local lleve a cabo campañas a favor del sector y que recupere proyectos que pretenden la revitalización del comercio. Monica Moreno cita al respecto el centro de ocio en la estación de autobuses, impulsado durante el mandato del PP, "que tendría una evidente incidencia en la actividad por cuenta propia".

Por su parte, la viceportavoz ha concretado que el PP apuesta porque el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más desarrolle acciones que beneficien a los autónomos. Propone, entre otras, campañas de digitalización y de formación. Moreno también alude a la agilización de la tramitación administrativa y la cesión de espacios de titularidad municipal la implantación de comercios en la capital.

Por su parte, el Colegio de Economistas ha apostado porque que los años cotizados como autónomos se reconozcan diferencialmente en casos de más de una actividad laboral de trabajador. También por "favorecer la continuidad empresarial mediante incentivos fiscales y equilibrar la relación fiscal con la Agencia Tributaria para evitar la asfixia económica de autónomos y empresas".

En suma, Moreno resalta que otra de las propuestas del Colegio de Economistas en el marco de la reunión con el Grupo Popular consiste en "mejorar la liquidez de empresas y autónomos" mediante la compensación trimestral del IVA deducible. El PP se ha comprometido a estudiarla, al igual que hará con el resto de las medidas aportadas el órgano profesional.