El PP de Jaén arranca 2026 reforzando su proyecto político y advierte de que "es un momento crucial para el crecimiento"

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha celebrado este viernes la Junta Directiva provincial con la que "retomamos el curso político este 2026, un año electoral importante porque se celebrarán las elecciones autonómicas y el resultado será de vital importancia para el futuro de Jaén", ha dicho el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez.

El dirigente popular ha agradecido la presencia de la vicesecretaria regional de Política Municipal del PP de Andalucía, Ana Mestre, quien ha asegurado que "estamos en un momento crucial para el crecimiento de la provincia de Jaén".

En este contexto, ha defendido el trabajo que realiza la formación política "luchando para buscar soluciones allí donde hay problemas". Asimismo, ha puesto como ejemplo Linares, que "es una demostración de la buena gestión de los Gobiernos del PP y la coordinación y apuesta del Gobierno de Juanma Moreno". "Y no son palabrerías, son hechos que nos avalarán en las próximas elecciones", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, Mestre ha destacado que "por suerte para Jaén y para Andalucía, contamos con una situación muy excepcional en España, frente a la confrontación que promueve el Gobierno de Sánchez y del PSOE, tenemos un gobierno en Andalucía que resuelve problemas". "Mientras otros carecen de gestión y presupuestos, Andalucía prospera y Jaén progresa", ha recalcado.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno se ha encargado de "preparar el terreno, apostar por él y cumplir nuestra palabra, para que se genere empleo, crezca la industria y se mejore la calidad de vida en Jaén, porque los jiennenses así lo merecen".

El trabajo del PP en la Junta Directiva ha sido planificar, de cara a las elecciones autonómicas, todo el trabajo que se va a seguir haciendo desde los pueblos. "Tenemos una implantación territorial que vale muchísimo, hombres y mujeres que desinteresadamente están trabajando para que todos vivamos mejor", ha valorado. En este contexto, Mestre ha destacado la "gran" implantación territorial del PP, "esa es nuestra fortaleza, la de tener un gran proyecto político respaldado por un gran Gobierno como el de Juanma Moreno".