El PP de Jaén critica el "enésimo retraso" del gobierno local (PSOE-JM+) para presentar el presupuesto

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha critica este martes el "enésimo retraso" del gobierno local (PSOE-JM+) para presentar el presupuesto municipal para 2026.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz, Agustín González, para el que el nuevo anuncio del alcalde, Julio Millán, sobre la fecha del "es una burla a los jiennenses que revela la ineficiencia del regidor para embridar las cuentas públicas", que se mantienen prorrogadas desde 2017.

El edil ha afirmado que PSOE y Jaén Merece Más justificaron la moción de censura que en enero desbancó al PP de la Alcaldía en el desarrollo de una serie de medidas, que incluía la aprobación del presupuesto de 2025 en el primer trimestre del año.

"Sin embargo, lo que presentaron en marzo fue un borrador inconcluso que según dijeron cristalizaría en mayo. No fue así: en junio anunciaron que sería en julio y en julio admitieron que no habría cuentas municipales para este año", ha dicho González.

En concreto, el alcalde trasladó el 23 de julio su intención de presentar el próximo noviembre el proyecto de presupuestos para 2026 y la decisión de aparcar el de 2025 porque su ejecución solo sería posible en el último tramo del año al carecer entonces del informe de la Intervención.

En su opinión, la ausencia de cuentas este año "evidencia que la moción de censura se apuntaló en una sucesión de mentiras", ya que "ninguna de las 14 medidas del pacto ha prosperado" en los primeros ocho meses del actual gobierno.

"Por citar las más importantes: no hay condonación de la deuda municipal ni tren de alta velocidad ni cuentas públicas para este año ni nueva comisaría de Policía", ha declarado el portavoz 'popular', quien ha resaltado que el presupuesto constituye el eje central de la gestión municipal.

Al respecto, González ha señalado que su aprobación permitiría acometer inversiones, así como actualizar los capítulos de gastos e ingresos del Ayuntamiento jiennense.

Pese a ello, ha aludido a la relación "ambigua" de Millán con el presupuesto, puesto que en su primera etapa como alcalde "no sólo gobernó sin él", sino que "se jactó incluso de que esta herramienta no era necesaria para el funcionamiento de la Administración local. "El resultado fue que durante su mandato se frenó desarrollo de la capital", ha concluido.