PP de Jaén cuestiona la atención a personas sin hogar y gobierno local pide que no pisotee la labor de los profesionales

Archivo - Fachada del centro municipal de acogida de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha cuestionado la "supuesta atención social a las personas sin hogar, que no se ha producido ni antes ni durante los días de alerta meteorológica", mientras que el equipo de gobierno (PSOE-JM+) le ha pedido "no pisotee" el trabajo de los profesionales de este dispositivo, que realizan "una labor extenuante y a prueba de duda estos últimos meses".

"Resulta incomprensible que el equipo de Julio Millán intente sacar pecho ahora de un acompañamiento social que no se ha hecho en ningún momento en el centro de la ciudad", ha dicho en una nota la concejala 'popular' María Segovia, después de que el Consistorio informase de que el centro de acogida municipal funciona sin límite pernoctación y con flexibilidad horaria durante las jornadas con avisos por viento y lluvia.

La edil ha apuntado que, "cada vez que ha habido asentamientos en chabolas o concentraciones de personas en situación de calle, los trabajadores municipales del Patronato Municipal de Asuntos Sociales han realizado acompañamiento, informando de los recursos existentes y de las posibilidades para salir de esa situación".

Sin embargo, a su juicio, "eso es precisamente lo que no está ocurriendo desde hace meses en el centro de Jaén, como vienen denunciando vecinos y comerciantes de la zona". Por ello, ha considerado que "no se puede utilizar un episodio puntual de lluvia y viento para intentar tapar una inacción prolongada y evidente".

Junto a ello, ha solicitado al Ayuntamiento programas estables de reducción del daño, de manera que "las personas con problemas de consumo de alcohol u otras sustancias no se vean aún más expuestas a las duras condiciones de la calle". Al respecto, ha demandado "una gestión social real, continuada y alejada de la propaganda", frente a lo que ha calificado de "política basada únicamente en anuncios y gestos puntuales sin una respuesta estructural".

Frente a estas críticas, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha solicitado al PP "que respete y no pisotee" el trabajo de los profesionales del dispositivo de personas sin hogar, que realizan un trabajo extenuante estos últimos meses".

COMPROMISO

En este sentido, ha lamentado "los constantes ataques" de Segovia a la gestión del operativo, que lleva un equipo de profesionales "que está comprometido con cada caso y que en estos meses en los que la campaña de temporeros y las condiciones meteorológicas adversas se juntan, están dando el 200% para atender a la gente".

En su opinión, los 'populares' quieren "lanzar un mensaje de confusión no exento de racismo y xenofobia a la ciudadanía para socavar un sistema que funciona" y que ha permitido dar cobijo a miles de personas en esta campaña. En este punto, ha señalado que "deben saber que no todo el mundo que duerme en la calle quiere hacerlo en instalaciones municipales por diversas razones".

"No se puede obligar a quien está en la calle a que acuda este centro y dar a entender que los trabajadores sociales del Ayuntamiento no están haciendo su trabajo utilizando este argumento rastrero es echar por tierra el día a día de muchas personas de este Ayuntamiento que hacen seguimiento en calle y que atienden un albergue por encima incluso de su compromiso profesional, lo hacen desde lo personal", ha subrayado.

Díaz ha apuntado que la actitud del PP "genera un profundo malestar a este gran equipo", ante unos "ataques, por los que deberían disculparse". Además, ha animado a Segovia, "cuyo partido ha votado en contra de la regularización de personas migrantes, que es lo que da trabajo digno y evita la calle y la explotación de muchas personas, a que se una al trabajo que un gran grupo de personas realiza cada día en este dispositivo en lugar de criticarlo".

Finalmente, la concejala de Servicios Sociales ha recordado que el servicio ampliado sin límite de estancia del Centro de Acogida Municipal por el temporal está disponible para quienes de forma voluntaria lo quieran utilizar y no quieran estar en la calle. Así, lo están usando en estos momentos más de medio centenar de personas, "atendidas por unos grandes profesionales a los que el PP hunde moralmente con sus ataques".