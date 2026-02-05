PP de Jaén defiende la gestión de la Junta ante el temporal, con suspensión de la actividad lectiva en "zonas concretas"

Archivo - Maribel Lozano en un pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha defendido la gestión "impecable" de la Junta de Andalucía en estos días "de extrema gravedad por las sucesivos temporales, incluida la suspensión de la actividad lectiva presencial este jueves en "zonas concretas" de la provincia, según el nivel de aviso meteorológico o incidencias "específicas".

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria autonómica Maribel Lozano después de que desde el PSOE jiennense se haya lamentado una "caótica" gestión en el ámbito educativo al "sembrar la confusión y el agravio en la provincia" en lo que respecta a esa actividad lectiva.

Tras afear que se utilicen "las desgracias sobrevenidas por las inclemencias meteorológicas pocas veces vistas" en Andalucía "para crear confrontación", ha afirmado que el Gobierno andaluz "ha actuado con una prudencia que ha salvado vidas", y ha demostrado su espíritu de cooperación" y coordinación entre administraciones.

Lozano ha apuntado, además, que no es lo mismo una comarca geográfica que una meteorológica y es en base a estas últimas y debido a las alertas y previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) "que se tomaron decisiones en la reunión de coordinación celebrada ayer".

Una vez finalizado el encuentro, se explicó "con transparencia a toda la ciudadanía las medidas adoptadas, unas para salvaguardar la vida de las personas y otras parar tratar volver a la normalidad allí donde hoy ya ha sido posible".

"Fue así como se decidió suspender la actividad lectiva en zonas concretas de la provincia de Jaén, bien porque aún había alerta meteorológica, como era por viento en la capital jiennense, o en lugares donde existían incidencias específicas, como puede ser cortes de carreteras, colegios afectados o riesgos de derrumbes. De ahí que en lugares próximos en unos haya habido clases y en otros no", ha dicho.

Por ello, ha considerado que al PSOE "no le importan las explicaciones" y busca "crear guerra política", pese a "las graves situaciones vividas en muchos puntos de la provincia y las incidencias que aún hoy continúan".

En todo caso, ha subrayado que "es tiempo de gestionar, de coordinar y de velar por la seguridad de la ciudadanía". "Para el Partido Popular, por encima de las siglas y de cualquier interés político, están los jiennenses y están los andaluces. Y, por tanto, desde el PP de Jaén nos sentimos plenamente satisfechos con la gestión que el Gobierno de Juanma Moreno está haciendo de una situación nunca antes vivía en Andalucía", ha concluido.