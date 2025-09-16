El PP de Jaén exige a Diputación "explicaciones inmediatas" sobre el estado del centro provincial de acogida de animales

El diputado del PP en la Diputación de Jaén Tomás Fuentes. - PP DE JAÉN

JAÉN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha exigido al equipo de gobierno (PSOE) "explicaciones inmediatas" sobre el centro provincial de acogida de animales, de manera que aclare "si cumple o no las condiciones exigidas".

Así lo ha indicado este martes en una nota el diputado provincial Tomás Fuentes, quien aludido a "denuncias de colectivos animalistas y plataformas ciudadanas" sobre estas instalaciones ubicadas en Linares y que dan servicio a cerca de 90 municipios.

Al respecto, ha considerado que, "si las acusaciones no son ciertas, la Diputación debe defender de inmediato la gestión y el buen nombre del servicio" y "si lo son, debe actuar sin demora para corregir la situación".

Lo que "no puede hacer", a su juicio, "es lo que ha hecho" Francisco Javier Lozano, diputado del PSOE y concejal en Úbeda: "Proclamar primero que todo está fenomenal y, poco después, visitar el centro y decir que no está conforme con lo que allí se vio y dejar el servicio a los pies de los caballos", ha afirmado Fuentes, quien ha añadido que el Ayuntamiento ubetense "ha paralizado" la cesión de este servicio a Diputación.

En este punto, ha preguntado "por qué han parado la cesión" del servicio "si todo funciona correctamente". En todo caso, ha lamentado que se "genera desconfianza y deja en entredicho la gestión" de estas instalaciones, "algo intolerable".

El diputado 'popular' ha asegurado que consideran "primordial el bienestar animal", al tiempo que ha señalado que también "afecta a la salud pública y a la imagen de la provincia". De ahí que haya insistido en la necesidad de explicaciones inmediatas y pida a la convocatoria de una comisión informativa "con informes técnicos, veterinarios y de inspección que aclaren la situación y garanticen el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal".

"El silencio y la opacidad solo alimentan la desconfianza. La Diputación debe dar la cara y garantizar que este servicio sea ejemplar", ha manifestado.

Por otra parte, desde el grupo del PP en la Diputación se ha afeado al presidente, Francisco Reyes, de "apropiarse del trabajo y los proyectos turísticos de los ayuntamientos para aparentar que hace algo por la promoción de la provincia".

Algo que ha indicado en una nota el diputado provincial Daniel Albusac tras la reunión del Consejo Provincial de Turismo, en la que, a en su opinión, ha "presumido de una inversión de 70 millones de euros en planes turísticos".

Ha explicado que esa cifra "corresponde a la suma de todos los proyectos presentados por los municipios --como Úbeda, Baeza, Alcalá la Real, Martos, La Carolina o Cazorla-- y no a iniciativas propias de la Diputación. Igualmente, ha criticado que "da a entender que la Administración Provincial gestiona una decena de proyectos, cuando en realidad la Diputación solo gestiona cuatro planes de sostenibilidad".

"Es más, en la última convocatoria de Planes de Sostenibilidad Turística (2024), la Diputación no presentó ni un solo proyecto nuevo, dejando en blanco la oportunidad de captar fondos para la provincia", ha reprochado.