PSOE se reúne con asociaciones de mujeres de Torreperogil (Jaén) para conocer sus demandas

Encuentro del PSOE en Torreperogil con asociaciones de mujeres - EUROPA PRESS

TORREPEROGIL (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La candidatura del PSOE de Jaén a las elecciones andaluzas ha mantenido un encuentro con asociaciones de mujeres en el municipio de Torreperogil (Jaén). El objetivo es conocer sus demandas de cara a incorporarlas al trabajo del grupo parlamentario socialista.

"El mejor programa que se puede hacer es el que puede aportarnos la sociedad", ha dicho la candidata Nines Díaz, que ha valorado este proceso de "escucha activa" con asociaciones y colectivos para incorporar sus aportaciones al futuro trabajo parlamentario, especialmente para "mejorar los servicios públicos" en cuestiones como la sanidad, donde ha hecho hincapié en asuntos como la atención a la fibromialgia o los cribados de cáncer de mama.

Díaz ha destacado el trabajo que realizan las mujeres del ámbito rural "en defensa de feminismo" y ha resaltado su lucha de muchos años "para reducir esa brecha de desigualdad, más difícil muchas veces en el ámbito rural".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Torreperogil, Juan Francisco Torres, ha valorado la importancia de estos encuentros "para conocer de primera mano la situación y problemática" de los colectivos, así como de para "recoger sus inquietudes y trasladar propuestas al Gobierno andaluz".

