El PP de Jaén insta a Diputación a actuar para dar una solución a la pasarela 'El Barco' de la Puerta de Segura

JAÉN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha pedido a la Administración provincial que actúe e intermedie ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para dar una solución a la situación de la pasarela peatonal 'El Barco', en La Puerta de Segura, una infraestructura que sirve de comunicación entre el casco antiguo y el nuevo del municipio y cuyo deterioro supone "un riesgo evidente para la seguridad de los vecinos y un factor añadido de peligro de inundaciones".

Tal y como han emitido la institución provincial en una nota, el portavoz popular, Luis Mariano Camacho, se ha expresado así tras visitar la zona junto a la alcaldesa, Virtudes Puertas, y los diputados Nicolás Grimaldos y Antonio Losa.

Por su parte, Camacho ha explicado que el Consistorio "quiere actuar, pero no puede hacerlo sin los permisos oportunos", puesto que cualquier intervención en el cauce del río Guadalimar requiere autorización de la CHG, que depende del Gobierno de España. "La alcaldesa ha remitido escritos, ha pedido ayuda y, de momento, no hay respuesta ni solución", ha señalado.

En esta línea, ha precisado que El Barco fue construido en el cauce del Guadalimar sin autorización de la CHG por el anterior equipo de gobierno municipal del PSOE, lo que complica ahora los trámites administrativos. "Más allá de cómo se llegó hasta aquí, lo importante hoy es resolver el problema con rigor y sentido común", ha subrayado.

Por ello, ha pedido "comprensión y colaboración" al equipo de gobierno socialista de la Diputación para que medie ante Confederación y permita desbloquear la situación de una infraestructura esencial, tanto por su función de comunicación como por el valor simbólico que tiene para los vecinos. "No se trata de buscar culpables, sino de encontrar una salida legal y segura. Los vecinos de La Puerta de Segura necesitan una solución, y la necesitan ya", ha concluido.