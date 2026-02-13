El PP de Jaén pide al Ayuntamiento "gestión real y efectiva" para ayudar a los afectados por el temporal en los Puentes

Visita al Puente Jontoya. - PP DE JAÉN

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha reclamado este viernes una gestión municipal "real y efectiva" para ayudar a los vecinos de los Puentes que se han visto afectadas por los efectos de los temporales de las últimas semanas.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz, Agustín Rodríguez, tras el encuentro que ha mantenido en el Puente Jontoya con el presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Ya, Manolo Zapata, y con el de la Unidad de Gestión Vecinal, José Sánchez.

"Después de más de dos semanas de incertidumbre, desalojos y daños materiales, es el momento de pasar de los titulares a la gestión real y efectiva", ha dicho González, quien ha añadido que los vecinos "no piden grandes anuncios ni promesas, sino ayuda concreta para recuperar la normalidad en sus viviendas".

Las prioridades, según ha indicado, pasan por recuperar los servicios básicos como el agua y la luz, poder acceder con seguridad a sus viviendas para evaluar los daños y contar con apoyo técnico para la retirada de barro, enseres y lodo acumulado en parcelas y accesos.

El portavoz ha considerado que, con independencia de la necesaria coordinación entre administraciones --Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación, esta última titular de la carretera J-3209 que da acceso a Puente Jontoya y Puente de la Sierra--, "la administración más cercana al vecino es el Ayuntamiento y debe ser la primera en actuar".

"Somos conscientes de las limitaciones económicas y materiales del Ayuntamiento, pero los vecinos están solicitando actuaciones básicas y de coste asumible, como la puesta a disposición de maquinaria específica --excavadoras o bombas de achique--, limpieza profesional de pozos, adecuación de carriles de acceso y apoyo técnico especializado", ha afirmado.

También ha recordado el llamamiento vecinal de ayuda organizado por la Asociación Juntos Ya, previsto para este sábado, y ha considerado que "el Ayuntamiento debe estar presente, colaborando con todos los medios disponibles y coordinando de forma transversal áreas como Mantenimiento Urbano y las empresas concesionarias que prestan servicio en la zona, como FCC o Aqualia".

En este sentido, González ha demandado que se refuerce la presencia de personal especializado y que se habiliten recursos como el punto limpio móvil para facilitar la retirada de muebles y enseres dañados, "poniéndolos a disposición de cada chalet ante la dificultad que tienen los vecinos para trasladarlos".

Igualmente, ha exigido una fecha concreta para la puesta en funcionamiento de los sistemas de alarma avanzada y sonoridad anunciados por el equipo de gobierno. También se instará a la Diputación a acometer una intervención integral en la carretera J-3209, cuyo estado es "pésimo" y dificulta aún más la movilidad en situaciones de emergencia.

El portavoz del PP ha lamentado que, hasta ahora, la respuesta municipal se haya centrado en decretos de desalojo "sin una implicación directa y constante sobre el terreno". "No es suficiente con firmar resoluciones; los vecinos necesitan sentir que su Ayuntamiento está a su lado, trabajando codo con codo en la recuperación de sus viviendas", ha dicho.

Por último, ha aludido a la moción que llevará al pleno ordinario de febrero, "basada en el consenso y la lealtad institucional", con el objetivo de reforzar la actuación municipal en la zona de los Puentes y garantizar una respuesta coordinada, eficaz y centrada en las necesidades reales de los afectados.

"El momento exige altura de miras, responsabilidad y trabajo. Los vecinos están pidiendo ayuda, y el Ayuntamiento debe estar a la altura", ha concluido González, que ha estado acompañado por los concejales Antonio Losa y Carmen Colmenero.