PP Jaén presenta 5.000 firmas en apoyo a la candidatura de Juanma Moreno al próximo congreso regional

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha presentado 5.000 firmas en apoyo a la candidatura de Juanma Moreno al congreso regional del PP-A, que se celebrará en Sevilla los próximos 7,8 y 9 de noviembre.

"Es una cifra histórica que demuestra la confianza de los jiennenses en el mejor presidente que puede tener Andalucía. Con Juanma Moreno, Jaén y toda la comunidad tienen futuro, estabilidad y oportunidades", ha dicho el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, que ha participado en una jornada de convivencia con motivo de la celebración de la Feria de Úbeda (Jaén).

El dirigente popular ha agradecido el esfuerzo de las 96 estructuras locales del PP de Jaén que "han trabajado intensamente para lograr este respaldo masivo". "Este resultado no es casualidad, es fruto del trabajo en equipo, de la confianza de la gente y de un proyecto que habla de empleo, de inversiones y de futuro, frente a la parálisis y la propaganda del PSOE", ha concluido Domínguez.