El PP de Jaén presenta un programa "realista" para que la provincia "siga avanzando" con "confianza y estabilidad"

Presentación del programa del PP de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha presentado este jueves su programa de cara a las elecciones al Parlamento de Andalucía como una hoja de ruta "realista" para que "la provincia siga avanzando, generando confianza, estabilidad, seguridad y futuro".

La cabeza de lista, Catalina García, y el presidente provincial y también candidato, Erik Domínguez, acompañado de otros integrantes de la lista, han dado a conocer este documento, elaborado desde la experiencia de "siete años y tres meses" de gobierno y "basado en resultados tangibles" en el territorio jiennense. Al respecto, Domínguez ha aludido a la evolución positiva del empleo, el turismo, número de empresas y autónomos, exportaciones o turismo.

Uno de los ejes fundamentales del programa es el agua, con nuevas infraestructuras hidráulicas en marcha o previstas "en prácticamente todos los municipios". En este sentido, Domínguez ha recordado que se han movilizado más de 82 millones para 25 obras de depuración de interés de la comunidad, otras 18 actuaciones en ejecución con 70 millones de inversión y diez millones destinados a mejoras de regadíos.

Además, se "refuerza la apuesta" por las políticas sociales, las familias y los servicios públicos, junto al "impulso de infraestructuras y sectores estratégicos", tras los "avances" en esta legislatura, con el Conservatorio Superior de Música, el centro de salud Alameda, la conexión de Geolit con la A-44 o el "resurgir" industrial en Linares, entre otros.

"Hay que ver de dónde veníamos y dónde estamos. Algunos parece que son de Jaén desde ayer. Hoy hay avance donde antes no. Y en ello queremos seguir trabajando para seguir dándole un futuro a Jaén y Andalucía", ha afirmado Domínguez.

En esta línea y tras subrayar que el Gobierno de Juanma Moreno "ha traído empleo, riqueza, avance, futuro", García ha asegurado que el programa del PP "sitúa a Jaén en el centro de la acción política".

"En Jaén, tenemos talento, somos capaces y solo necesitamos políticas que nos faciliten que podamos desarrollar nuestro programa de vida y de eso va este programa que pone a Jaén en el centro de las políticas de nuestro presidente", ha señalado.

La candidata ha remarcado el compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos, "avalado por el importante incremento presupuestario" en sanidad, educación y dependencia. "Nuestros servicios públicos son más fuertes y mejores que en 2018. No nos conformamos, hay problemas estructurales pero el camino es éste", ha dicho.

Al respecto, ha defendido que el presupuesto de sanidad es un 65 por ciento mayor que en 2018 y el de Educación un 146 por ciento, mientras que, de 26.000 beneficiarios se ha pasado a 37.000 hoy, con un incremento del 45 por ciento.

"¿Suficiente? No. Pero esa es la realidad, Un 72,9 por ciento más de prestaciones en Dependencia, reduciendo en 410 días la espera. Esa es la realidad. Vamos a seguir apostando por Jaén y por los servicios públicos de una manera decidida, con hechos y no con palabras", ha declarado.

Entre los principales proyectos de la próxima legislatura, García se ha referido a la Ciudad Sanitaria, cuya licitación está prevista en esta etapa después de que haber "trabajado en los cimientos" durante estos años.

También ha hablado de la futura Ciudad de la Justicia, prevista para 2029, y el impulso a la Autovía del Olivar con la licitación de nuevos tramos. A ello ha sumado la próxima puesta en marcha del tranvía de Jaén y ha avanzado el desarrollo de medidas específicas para fomentar su uso.

El programa incorpora, además, nuevas bajadas de impuestos, medidas de simplificación administrativa y apoyo a pymes y autónomos. "Nuestro programa lleva más bajadas de impuestos para que el dinero se quede en las manos de los andaluces y los jiennenses; más de 1.800 millones de euros se han quedado ya en los bolsillos de los ciudadanos", ha comentado.

Entre otras actuaciones, se incluyen un plan de mejora de caminos rurales, el refuerzo a la Universidad de Jaén como motor de desarrollo, la rehabilitación de la sede judicial de Villacarrillo, el aumento de plazas en residencias y centros de día y la mejora de la red de carreteras.

Así las cosas, los candidatos del PP han apuntado que este programa reafirma el compromiso del partido de "seguir avanzando con un proyecto basado en la estabilidad, la gestión y la cercanía a las necesidades reales de la provincia".

ENCUENTRO CON LA MILITANCIA

Previo al inicio oficial de la campaña, el PP ha mantenido en la capital jiennense un encuentro con la militancia en el que ha vuelto a marcar la Ciudad Sanitaria, la de la Justicia y la Autovía del Olivar como sus tres objetivos para la provincia de Jaén durante la próxima legislatura.

"Nuestro único y claro objetivo es presentar nuestro programa electoral en cada rincón de esta tierra, y explicarles a los jiennenses todo lo que ha hecho el presidente Juanma Moreno por nuestra provincia", ha dicho la candidata número 1 al Parlamento andaluz, Catalina García, que ha estado acompañada por el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre.

García ha señalado los proyectos que se marcan para la próxima legislatura con el objetivo de que cuando los jiennenses vayan el 17 de mayo a votar sepan "cuáles son nuestros objetivos, nuestros proyectos, recogidos gracias a la escucha activa" que han mantenido durante estos años.

Por su parte, el candidato y presidente provincial, Erik Domínguez ha defendido que la candidatura popular tiene "experiencia, liderazgo, capacidad de gestión", al tiempo que ha definido a Juanma Moreno como "el mejor gestor, el mejor líder de las ocho provincias".

Por eso, ha pedido que "el 17 de mayo se continúe con un gobierno de estabilidad". "En el PP ofrecemos moderación, gestión, tranquilidad, sosiego, progresismo y futuro que es lo que representa Juanma Moreno", ha dicho Domínguez.