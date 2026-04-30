Yolanda Díaz, Montero y Maíllo coincidirán el primer día de campaña del 17M en la marcha central del 1 de mayo en Málaga

Archivo - El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez (i); el secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2025 en Madrid (Foto - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, coincidirán este viernes, 1 de mayo, en la manifestación central que con motivo del día de los trabajadores convocan los sindicatos UGT y CCOO, que este año se celebrará en Málaga y coincide con el primer día de la campaña de los comicios andaluces del 17 de mayo.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, tienen previsto secundar esta manifestación que, según explicaron cuando la presentaron en rueda de prensa en Madrid, decidieron celebrar este año en Málaga --en vez de en la capital de España, como suele ser habitual-- a finales del pasado año 2025, antes de que se supiera por tanto la fecha de las elecciones andaluzas.

De esta manera, ambos líderes sindicales desvincularon esta decisión de trasladar de Madrid a Málaga la movilización principal del 1 de mayo de la convocatoria de elecciones andaluzas, y la justificaron por los problemas de acceso a la vivienda que se detectan en la capital de la Costa del Sol, ya que es un asunto en el que los sindicatos quieren poner el foco en la celebración del 1 de mayo de este año.

De este modo, el primer día de la campaña de las elecciones andaluzas, que comienza oficialmente en la medianoche de este viernes, 1 de mayo, vendrá acompañado de la coincidencia, en la manifestación de Málaga y con motivo del Día de los Trabajadores, de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es referente de Movimiento Sumar, además, y de quien fue compañera suya de gabinete en el Consejo de Ministros hasta finales del pasado mes de marzo, la socialista María Jesús Montero, que renunció a sus cargos de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda tras la convocatoria de las elecciones andaluzas para centrarse en su candidatura a la Junta.

También asistirá a esta manifestación el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que de cara a las elecciones del 17 de mayo encabeza la coalición Por Andalucía, en la que se integran IU, Podemos y Movimiento Sumar Andalucía junto a otras cuatro formaciones de izquierda.

Yolanda Díaz ha hecho este jueves un llamamiento para que los trabajadores "se vuelquen en las calles" y participen en los actos del Día Internacional del Trabajo, así como para reivindicar en esta jornada también el derecho a la vivienda, máxime tras decaer esta semana en el Congreso el decreto de prórroga de los contratos de alquiler que promovió Sumar.

La manifestación central en Málaga está convocada para las 12,00 horas de este viernes, 1 de mayo,con salida desde la Avenida Manuel Agustín Heredia junto al colegio 'Federico García Lorca', y transcurrirá por la Alameda de Colón, la Alameda Principal y la calle Marqués de Larios hasta llegar a la Plaza de la Constitución, según la información que publica UGT en su página web.

