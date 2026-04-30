El PP vincula las políticas de Moreno con 53.700 ocupados más en la provincia de Almería desde 2018

Foto de familia del foro de Empleo organizado por el PP en Almería. - PP

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del PP andaluz de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha vinculado este jueves la evolución del mercado laboral en Almería con las políticas del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno, tras señalar que la provincia suma 53.700 ocupados más desde el último trimestre de 2018 y 1.600 parados menos.

Blanco ha subrayado estos datos durante un encuentro con representantes de centros de formación, empresarios, alumnos y entidades de la provincia, en el marco de un foro de Empleo organizado por el PP.

En la cita también han participado el candidato del PP al Parlamento andaluz, Pablo Venzal, y la vicesecretaria de Agricultura de esta formación en la provincia, Aránzazu Martín, según ha informado la formación política en una nota.

La responsable 'popular' ha detallado que la tasa de paro en Almería ha caído en este periodo 2,2 puntos y ha asegurado que la evolución provincial constituye "un ejemplo de estabilidad y de orden" que, según ha afirmado, ha proporcionado Moreno en Andalucía.

Blanco ha señalado que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año ha reflejado que Andalucía mantiene en el arranque de 2026 una tasa de paro por debajo del 15 por ciento y ha afirmado que la comunidad ha logrado "el menor diferencial con España de toda la historia".

"Nunca hemos tenido tan poca diferencia con la tasa nacional", ha sostenido antes de remarcar que estos datos son "el fruto del trabajo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno en políticas de Empleo".

Según ha trasladado, el desempleo ha descendido en Andalucía a un ritmo del siete por ciento, con 47.500 personas menos en paro, mientras que la ocupación ha crecido un 4,08 por ciento, lo que supone 141.700 nuevos empleos creados en el último año.

Para la coordinadora de Empleo del PP andaluz, estas cifras "consolidan a Andalucía como motor de la recuperación laboral" en España y evidencian que las políticas emprendidas "están dando frutos" para avanzar hacia un mercado laboral "más fuerte y con más oportunidades para todos".

FORMACIÓN Y EMPLEO

Blanco también se ha referido a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) y ha resaltado que se trabaja para "escuchar las necesidades de las empresas y de los autónomos" con el objetivo de diseñar una formación "más eficaz".

En este apartado, ha indicado que entre 2015 y 2018 se formaron unas 13.000 personas desempleadas mediante 1.000 acciones formativas, mientras que solo en 2025 se ha llegado a cerca de 119.000 personas, entre desempleados y ocupados, con unas 6.500 acciones.

Además, ha señalado que desde 2019 se han desarrollado 16.383 acciones formativas que han permitido formar a unos 252.000 alumnos y alumnas, con una inversión cercana a 789 millones de euros.

Respecto al programa de Empleo y Formación, Blanco ha recordado que en Almería capital se ha traducido en siete proyectos impulsados por entidades como la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) o la Asociación Inserta, con más de dos millones de euros invertidos, que han servido para formar a 80 alumnos, muchos de ellos con discapacidad.

La dirigente 'popular' ha asegurado que cuando "la formación y la inclusión funcionan, mejoran las vidas de las personas", y ha afirmado que ese es "el verdadero objetivo" que ha perseguido la Junta de Andalucía.