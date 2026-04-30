Juventudes Socialistas pide en Jaén "alzar la voz" ante la "situación crítica" de la sanidad con el gobierno del PP

Miembros de Juventudes Socialistas ante la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de Jaén ha hecho un llamamiento a "alzar la voz" ante "las políticas privatizadoras de Moreno Bonilla" y el PP al frente de la Junta de Andalucía que han llevado a la sanidad pública a una "situación crítica".

Frente a la Delegación del Gobierno andaluz, el secretario general de las JSA y candidato al Parlamento andaluz por el PSOE jiennense, Lázaro Martínez, ha lamentado que ni una sola provincia se salva de esta "quema" y ha reclamado que "se deje de vender la sanidad pública".

"Estamos en contra de las políticas de recortes de Moreno Bonilla de todo aquello que nos iguala ante la vida a todos, aquello tan sencillo como es entrar por la puerta de un hospital, de un consultorio o de un centro médico y que nos atiendan de la forma más digna posible" ha afirmado.

Por ello, Martínez ha señalado la importancia de "alzar la voz desde las Juventudes Socialistas" ante "la oportunidad de revertir esta situación" en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, según ha informado en una nota el PSOE de Jaén.

El también candidato Luis Romero ha expuesto datos que "confirman el caos" en el sistema sanitario público: más de 2.000.000 de personas en listas de espera, más de 500.000 menores "que no tienen un pediatra de referencia" y Andalucía como "la comunidad autónoma en la que más hay que esperar" para que ser atendido por un médico u operado.

"Esto no se trata de una mala gestión, que por supuesto también la hay. Esto es un plan premeditado por Moreno Bonilla, el de privatizar todo lo público. Todo lo que huela a pública a Juanma moreno le molesta", ha denunciado.

En este sentido, ha aludido a un "plan para ejecutar sus políticas de privatización": "deteriorar" los servicios públicos, en este caso, la sanidad; "inyectar miles de millones de euros del presupuesto público a conciertos y externalizaciones" y "disfrazar como libertad de elección lo que en realidad es copago y reducción de la universalidad, con el objetivo de expulsar del sistema público de salud a quien no pueda permitírselo".

"Ya lo dijo la anterior consejera de sanidad, que su obligación era crear un sistema público de salud para quien no pudiera pagarse un seguro privado, es decir una sanidad de pobres para pobres, volver a la beneficencia", ha afirmado.

Así las cosas, desde Juventudes Socialistas de Jaén se ha recalcado que hay "una gran oportunidad de poder revertir esta situación" en las urnas, para "apostar" por María Jesús Montero como presidenta de la Junta "y para apostar por una Andalucía desde lo público".

