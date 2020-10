PP de Jaén rechaza que Salud "amenace" a los alcaldes y critica al PSOE por "sembrar el odio"

JAÉN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y diputado autonómico del PP de Jaén, *Francisco Palacios, ha rechazado que desde la Delegación de Salud se haya amenazado por carta a los alcaldes de municipios más afectados por el covid-19 y ha apuntado que las declaraciones de la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, están llenas de "odio, son malintencionadas y solo buscan la provocación y la confrontación".

"No se puede usar la pandemia para hacer política rastrera y los socialistas están jugando a un juego muy sucio", ha lamentado. Así se ha referido en un comunicado a la carta que desde Salud se envió a los alcaldes y que "no supone ninguna amenaza si no que lo que hace es recordar que todas las administraciones tienen competencias y responsabilidad para luchar contra la pandemia".

Palacios ha explicado que "hablar de amenazar a los alcaldes es algo que se sale de toda lógica y no debería Férriz usar términos que incitan, cuanto menos, al odio". La carta que han recibido los alcaldes es, según el dirigente popular, "un requerimiento formal que realiza la autoridad sanitaria" y como tal debe recoger las consecuencias de no atenderlo.

El diputado autonómico ha manifestado que "afortunadamente tenemos una delegada de Salud responsable, que no busca confrontaciones ni guerras, solo salir cuanto antes de esta pandemia y por eso se encargó ya de explicarles a los regidores por videoconferencia la intención de dicha carta, además de mostrarle el apoyo y poner a su disposición los recursos de la Junta de Andalucía para, entre todos, luchar contra la pandemia".

Por eso, "no tiene excusa que después de que desde la Delegación de Salud ya se haya aclarado el tema, salga Férriz buscando el oportunismo político". "Entendemos que ahora quiere estar en la prensa y hacerse notar a toda costa, pero esto ya pasa de castaño oscuro", ha dicho Palacios.

El dirigente popular ha recordado que la actualidad responde a una alerta sanitaria, que requiere de medidas urgentes en Salud Pública y "el requerimiento así lo mostraba". "Estamos hablando de una carta formal, para un tema muy grave y desde Salud necesitan saber qué medidas están llevando a cabo desde cada ayuntamiento", ha dicho Palacios.

El diputado ha explicado también que este requerimiento sale de las decisiones tomadas en el Comité de Alto Impacto y donde se estableció que en un municipio con una alta de tasa de incidencia es necesario hacer seguimiento durante una semana.

Por último, ha subrayado que "acatar las normas y hacerlas cumplir es salvar vidas, que debe ser nuestra principal preocupación y ocupación y el PSOE debería de seguir este ejemplo en vez de seguir debates estériles y politizar".