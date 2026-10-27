El PP de Jaén reclama al Gobierno "medidas urgentes" para proteger el olivar tradicional

Reunión del grupo del PP en la Diputación. - PP DE JAÉN

VILLATORRES (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El grupo del PP en la Diputación de Jaén llevará al próximo pleno una moción para para reclamar "medidas urgentes" de apoyo al olivar tradicional "frente al aumento de costes, la bajada de la PAC y la competencia desleal".

Así lo ha indicado este martes el portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, en el marco de un encuentro de trabajo en Villatorres centrado en las necesidades del sector y de la comarca "El olivar no puede seguir siendo el gran olvidado del Gobierno de España. Ya está bien del ninguneo al principal motor económico y social de nuestra provincia; quienes viven del campo necesitan apoyo, no más obstáculos", ha afirmado.

Camacho ha alertado de la "asfixia económica" que sufren miles de explotaciones jiennenses, "golpeadas por el tijeretazo del 25% del Gobierno de Sánchez en el último pago de la PAC y por unos costes de producción disparados, con el gasóleo un 48 por ciento más caro y los fertilizantes un 30 por ciento al alza".

Además, se ha referido a la "entrada masiva de aceite tunecino sin aranceles, sin los mismos controles sanitarios o trazabilidad, hundiendo los precios en origen un 26 por ciento en plena campaña e imponiendo una competencia desleal que arruina la rentabilidad" del campo.

"El olivar tradicional no puede seguir pagando los errores de Sánchez mientras se disparan los costes y se hunde la rentabilidad", ha declarado el portavoz del PP en la Diputación jiennense.

Por ello, la moción exige con urgencia al Gobierno central medidas fiscales, apoyo específico al olivar tradicional y de montaña, el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria y nuevas inversiones hidráulicas para garantizar el futuro del sector.

Camacho ha realizado estas declaraciones durante un encuentro de trabajo del grupo del PPP celebrado en Villatorres previo al pleno del viernes, en el que se han abordado las necesidades de la comarca y la importancia estratégica del olivar para el desarrollo económico del territorio.

El portavoz del PP en el citado municipio y alcalde, Francisco Almagro, ha subrayado que el olivar es "la principal fuente de riqueza y empleo", por lo que también resulta fundamental disponer de comunicaciones adecuadas.

En este sentido, ha denunciado el estado "deplorable" de la carretera provincial JV-3012, que une Villatorres con la capital. "Podríamos estar en Jaén en apenas 20 minutos por una vía segura y moderna, pero la realidad es que la Diputación la mantiene destrozada", ha lamentado.

Frente a este "abandono", ha contrapuesto la apuesta de la Junta de Andalucía, con una inversión "de cerca de ocho millones de euros en la A-6000 entre Villatorres y Mengíbar, así como la construcción de un nuevo puente sobre el río Guadalbullón que conecta ambos municipios".