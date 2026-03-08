PP de Jaén reivindica el liderazgo femenino y felicita a Marisa Delgado por su premio 'Ellas cambian Andalucía'

Representación del PP de Jaén en el acto 'Ellas cambian Andalucía' - PP DE JAÉN

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha destacado este domingo su compromiso con la "igualdad real" durante el acto central del PP de Andalucía con motivo del 8M, celebrado en Sevilla. La delegación jiennense, encabezada por su presidente provincial, Erik Domínguez, ha participado en la VII edición de los premios 'Ellas cambian Andalucía', presididos por Juanma Moreno y centrados en reconocer el papel clave de la mujer en la transformación y el progreso de la comunidad.

Domínguez ha felicitado a todas las galardonadas y, de manera especial, a la jiennense Marisa Delgado, a quien ha señalado como "un orgullo para nuestra tierra y un ejemplo de superación".

Ingeniera industrial con una destacada trayectoria en el sector ferroviario internacional y deportista de élite, Delgado ha logrado el triple campeonato de España y de Andalucía de Muay Thai y el quinto puesto en el Mundial IFMA. "Su historia resume disciplina, esfuerzo y la determinación de quien decide no ponerse límites", ha destacado.

Por su parte, la premiada ha reconocido que su trayectoria no ha estado exenta de sorpresa para muchos. "Al principio chocaba que una ingeniera con un rol destacado empezara en el Muay Thai, pero cuando algo te apasiona, te vuelves imparable", ha afirmado. Orgullosa de sus raíces, Delgado ha lanzado además un mensaje de confianza: "Parece imposible que desde Jaén salga una campeona de Muay Thai, pero si confías en ti, lo consigues".

El presidente del PP de Jaén ha subrayado que la igualdad "no es cosa de un solo día, sino de los 365 del año", y ha recordado que hoy Andalucía avanza con menos paro femenino, menor brecha salarial y más mujeres liderando en ámbitos como la empresa, la investigación, la sanidad, la educación, el campo o la industria.

En línea con las palabras del presidente Juanma Moreno, Domínguez ha destacado el "impulso y capacidad" de las mujeres para alcanzar los grandes objetivos de nuestra tierra. "Estamos convencidos de que Jaén y Andalucía avanzan y mejoran por las capacidades y el esfuerzo compartidos", ha señalado.

"Aunque ha reconocido que aún existen brechas que cerrar y ha reiterado su rechazo a la lacra de la violencia machista", ha apostado por un mensaje en positivo. "Hemos tomado la decisión de no quejarnos y trabajar con sentido común, coherencia y planificación para hacer de esta tierra la más grande", ha afirmado.

Finalmente, Domínguez ha reivindicado el liderazgo femenino como motor del progreso: "Jaén y Andalucía cambian y avanzan porque ellas avanzan".