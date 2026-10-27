PP lamenta la "gestión chapucera" del Gobierno con el proyecto de integración ferroviaria en la ciudad de Jaén

La concejala popular Maribel López - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado y la "gestión chapucera" del Gobierno de España y en particular del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras conocerse la anulación por parte de la Justicia del encargo de Adif a la empresa pública Ineco para la redacción del proyecto de integración ferroviaria en la ciudad.

Esta crítica se produce en un contexto en el que, según ha censurado la edil en un comunicado, las obras de mejora de los accesos a la estación de tren de la capital jiennense acumulan ya ocho meses sin finalizar, tras haber permanecido más de tres meses paralizadas y haberse retomado a un ritmo "desesperadamente lento".

La concejala popular Maribel López ha criticado en un comunicado que, tras más de ocho meses desde el inicio de los trabajos, los vecinos y viajeros sigan soportando las consecuencias de unas obras "interminables" para acceder a una "auténtica estación fantasma".

Según ha censurado en un comunicado, se trata de una infraestructura "de la que no sale ni un solo tren y donde todos los viajeros tienen que volver al exterior para subirse a los autobuses que sustituyen a los servicios ferroviarios".

López ha indicado que el pasado mes de marzo el alcalde de la ciudad, Julio Millán, junto a representantes del PSOE, de Jaén Merece Más y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, se desplazaron a la zona para anunciar las obras. Sin embargo, ha lamentado que "aquella fotografía institucional no haya venido acompañada de la agilidad necesaria para ejecutar un simple lavado de cara".

La edil del PP ha hecho hincapié en el impacto negativo que esta situación genera en el día a día de los vecinos del entorno, así como de los trabajadores, estudiantes y viajeros que se desplazan desde Jaén hacia destinos como Madrid, Córdoba, Sevilla o Cádiz.

"Las vallas, los recorridos provisionales y los caminos que se vuelven impracticables cuando llueve forman parte del día a día de quienes necesitan acercarse a Renfe", ha indicado la edil.

López ha cuestionado los plazos de los proyectos pendientes en la infraestructura ferroviaria. "Si unas obras de menor envergadura, como las de los accesos a Renfe, llevan ocho meses sin terminar, tres de ellos paralizadas, ¿cuánto van a durar las obras de las vías, mucho más complejas?", ha planteado, advirtiendo de que a este ritmo "resulta difícil saber cuándo volverán a salir trenes de Jaén".

Por todo ello, la representante del Grupo Popular ha exigido al alcalde, Julio Millán, que "abandone su actitud sumisa" con el Ejecutivo central y reclame una mayor celeridad en la ejecución de los trabajos.

Asimismo, le ha instado a exigir al Ministerio de Transportes y a Adif "un control efectivo de los trabajos, un calendario claro y soluciones que permitan agilizar las obras y reducir las molestias que están soportando los ciudadanos".