El PP lleva al Pleno del jueves la adhesión de Córdoba al manifiesto por las ciudades universalmente accesibles

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de las mociones que lleva su grupo al Pleno Ordinario del jueves de esta semana, entre ellas una con la adhesión al manifiesto por las ciudades universalmente accesibles.

En una rueda de prensa, el concejal ha destacado que la accesibilidad es "un principio que se desarrolla desde el gobierno municipal para hacer de Córdoba una ciudad mucho más inclusiva y mucho más accesible", además de contar con la cooperación entre ciudades y las ONG que participan en estos ámbitos y "donde se realiza un trabajo muy serio de evaluación, seguimiento y financiación de las acciones", ha valorado.

Por otra parte, presentan una moción de "apoyo al talento profesional femenino", porque "con las cifras de paro, por parte del Gobierno de España, especialmente en materia de paro femenino, no se hace lo suficiente y se necesita una mejor coordinación entre los ministerios con las distintas administraciones implicadas, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, donde se facilite una financiación accesible para llegar a una conciliación real, con menos burocracia y más visibilidad de las mujeres en el ámbito laboral, empresarial y del emprendimiento", ha dicho.

Y en la tercera moción, también referida a las mujeres, desde el PP se reclaman "responsabilidades y una auditoría urgente sobre los fallos del sistema Cometa, del Ministerio de Igualdad, que se han detectado fallos al controlar a los maltratadores que tienen amenazadas a sus víctimas", si bien "las pulseras informáticas han dado tantos fallos en los últimos tiempos que han puesto en una situación de peligro, bien físico o también de una tensión psíquica importante", a las mujeres, ha expuesto el concejal.

Por otra parte, en la sesión plenaria se debatirán las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026, para su aprobación inicial, y que recogen "la séptima rebaja fiscal que se lleva a cabo del gobierno municipal del PP", ha expresado el edil.