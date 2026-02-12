El PP llevará al Congreso el "desprecio" del Gobierno a Granada con el plan alternativo de Renfe

El diputado nacional del PP Carlos Rojas . - PP

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP Carlos Rojas ha denunciado "el desprecio" del Gobierno de España a Granada después de conocer el anuncio del plan alternativo de Renfe, que deja a la provincia "aislada y sin la posibilidad de realizar viajes de ida y vuelta por tren en el mismo día hasta Madrid".

Para Carlos Rojas, "este plan es una verdadera tomadura de pelo que no vamos a tolerar".

Según ha explicado, "se han registrado diferentes iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados para exigir la rectificación de esta supuesta alternativa para los viajeros granadinos que supone tardar seis horas en llegar a la capital".

Rojas ha subrayado que mientras otras provincias mantienen varias frecuencias operativas, "Granada queda fuera una vez más" y ve "lamentable que una decisión política vuelva a marginar a los granadinos" y pide "responsabilidades urgentes".

El diputado ha advertido de que "esta situación afecta directamente a trabajadores, estudiantes, empresas y al sector turístico, que ven cómo la provincia queda desconectada en un momento crítico.

"El Gobierno no puede seguir escondiéndose mientras miles de granadinos pierden oportunidades por su falta de planificación y mantenimiento de las infraestructuras", ha añadido.

"Reclamamos respeto, soluciones y conexiones dignas para abandonar el furgón de cola del transporte ferroviario al que nos ha condenado este Gobierno", ha afirmado Rojas, al tiempo que ha asegurado que "el PP seguirá trabajando por la defensa de los derechos de los granadinos ante un Ejecutivo que da la espalda a nuestra provincia".