El PP-A llevará "la defensa de Ceuta" al Parlamento y destaca la "salud perfecta" del pacto con Vox

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en la cámara andaluza para mostrar "su defensa de Ceuta". Asimismo, ha defendido la "salud perfecta" del acuerdo de gobierno con Vox y ha instado al Gobierno a "cumplir su palabra" sobre la devolución de las personas migrantes en la ciudad autónoma.

"Todavía no sabemos nada y sin embargo, ya hay algunos intentando esquivar el problema, a ver si el problema se lo derivamos a las comunidades autónomas. Vamos a la pantalla actual y ya iremos viendo las pantallas futuras cuando lleguen", ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

En este sentido, ha recordado las declaraciones de miembros del Gobierno en las que aseguraban que las personas migrantes que habían entrado "ilegalmente" en Ceuta "iban a ser devueltas". "Una vez que cumpla su palabra, ya iremos viendo los problemas uno a uno y cuando toquen", ha reafirmado.

En paralelo, ha defendido que los convenios con la ciudad autónoma "siguen activos" pero ha matizado que sobre el reparto de menores recoge "situación de contingencia migratoria".

"Después del informe que se ha conocido de la policía queda absolutamente en entredicho. Este informe lo que nos habla es de la posibilidad de que esto definitivamente no sea una contingencia migratoria, sino que sea una operación perfectamente organizada para violar la integridad territorial del Estado español en la ciudad de Ceuta", ha explicado.

Sobre la petición de Vox de convocar una comisión de seguimiento del pacto de gobierno, Martín lo ha enmarcado en la "normalidad" dentro del desarrollo de un ejecutivo de coalición.

"Las reuniones de la Comisión de Seguimiento están para eso, para que esa salud siga siendo perfecta y que dos partidos, que tienen cada uno su posicionamiento en muchas cuestiones, se pongan de acuerdo para que la comunidad siga dando pasos adelante en todas las materias", ha remarcado.