El PP llevará al pleno del Ayuntamiento de Jaén una moción para afrontar las pérdidas en el olivar por el temporal

Visita para comprobar daños en el olivar tras el temporal

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén llevará al próximo pleno municipal una moción con la que se pretende dar una respuesta coordinada de todas las administraciones para hacer frente a las pérdidas que el temporal de lluvia y viento ha ocasionado en el cultivo del olivar del término municipal.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, junto al concejal popular Vicente Oya, ha visitado distintas explotaciones agrarias de la capital para comprobar los daños sobre el terreno. Lo han hecho acompañados por el gerente y de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, y por agricultores de la capital que han mostrado el estado actual de sus olivares tras la cadena de borrascas.

Desde el PP se ha trasladado su respaldo a uno de los sectores estratégicos para la ciudad, especialmente tras conocerse que el temporal ha impedido recoger en la provincia cerca del 40 por ciento de la aceituna prevista en el aforo, con el consiguiente impacto económico para miles de familias.

González ha señalado que "una vez pasadas estas tormentas de la última semana, toca hacer evaluación de daños y hacerlo a pie de campo, escuchando sobre todo a los agricultores vecinos de Jaén, que son los principales afectados".

Los agricultores han mostrado su preocupación por la pérdida de aceituna en plena campaña, así como por los daños en infraestructuras básicas como los sistemas de regadío, los cauces y, especialmente, los carriles de acceso a las fincas ya que "ni siquiera pueden acceder a sus olivos porque los carriles están totalmente anegados y embarrados".

El portavoz del Grupo Popular ha defendido que es momento de actuar "de manera coordinada todas las administraciones, cada una desde sus competencias", y ha instado al equipo de Gobierno de Julio Millán a que "de forma inmediata" ofrezcan una respuesta a las necesidades más urgentes.

El Grupo Popular está trabajando ya en incluir en la moción todas las demandas de los agricultores. Asimismo, ha subrayado la importancia de que los damnificados notifiquen todos los daños sufridos tanto en explotaciones agrícolas como ganaderas para poder acceder a las ayudas previstas en la fase 2 de reconstrucción anunciada por el Gobierno andaluz.