El PP muestra su apoyo a la marcha contra el cáncer de mama en Jaén y aboga por no hacer "ni política ni demagogia"

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha mostrado este domingo su apoyo a la marcha contra el cáncer de mama celebrada en la capital, una cita que ha teñido de rosa las calles "en un gesto de solidaridad y compromiso con las mujeres que enfrentan esta enfermedad". "Unimos nuestra voz a la de todas aquellas que luchan, a las que ya lo hicieron y a los profesionales sanitarios que las acompañan. Esta batalla nos concierne a todos", ha afirmado la diputada andaluza Maribel Lozano.

En una nota de prensa, la parlamentaria ha destacado que "frente al cáncer, la unidad es nuestra mayor fuerza" y ha recalcado que "ante esta enfermedad no caben la política ni la demagogia: es un reto que debe unirnos".

Lozano ha puesto el acento en la prevención y la detección temprana como "herramientas decisivas" para salvar vidas. En Andalucía se realizan una media de 1.800 mamografías al día y, sólo el pasado año, se detectaron 1.807 casos gracias a los programas de cribado. "Los cribados salvan vidas y por eso el Gobierno andaluz está reforzando la seguridad, la agilidad y la calidad del Programa de Detección Precoz", ha subrayado.

La diputada ha señalado también la investigación como pieza clave en la lucha contra el cáncer de mama, recordando que es el tipo de cáncer más investigado en la sanidad pública andaluza. En este ámbito, ha resaltado los proyectos punteros del Hospital Universitario de Jaén, desde la identificación de biomarcadores hasta nuevas técnicas de radioterapia de alta precisión.

"La ciencia y la innovación nos permiten mirar al futuro con esperanza, pero necesitamos seguir impulsando campañas de concienciación y revisiones periódicas", ha recalcado. Por último, "con toda humildad", Lozano ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las jiennenses: "entendemos su inquietud y tienen que saber que estamos a su lado, que pueden estar seguras de que se está haciendo todo lo posible. Por eso pedimos unidad, la lucha contra el cáncer de mama es colectiva y solo unidos podremos vencerlo".