El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla apunta que reducir los antibióticos tras cirugía beneficia a trasplantados

Archivo - Imagen de archivo del centro de Coordinación de Trasplantes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha participado en un estudio internacional que concluye que los pacientes adultos sometidos a un trasplante de órganos sólidos --hígado, riñón, pulmón o páncreas-- pueden beneficiarse de un tratamiento más corto con antibióticos tras la cirugía.

Tal y como ha asegurado la Administración autonómica en una nota, el trabajo, liderado por la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Parasitología del hospital, demuestra que la optimización del uso de antimicrobianos reduce "de manera significativa" las infecciones en la zona quirúrgica, sin que ello incremente la mortalidad ni las complicaciones asociadas al trasplante.

No obstante, el Gobierno andaluz ha matizado que se trata de un análisis preliminar que deberá confirmarse con ensayos clínicos de mayor calidad, aunque han considerado que el estudio representa un "avance importante hacia una atención más segura, eficaz y sostenible en este grupo de pacientes de alto riesgo".

Publicado en la revista eClinMed del grupo 'The Lancet', el trabajo revisa 34 estudios previos y resalta varias recomendaciones, como reducir la duración de la profilaxis antibiótica tras el trasplante, lo que se asocia a menos infecciones sin aumentar riesgos; implantar programas hospitalarios de optimización de antibióticos para un uso más seguro y racional y adoptar medidas preventivas adicionales, como la eliminación de determinadas bacterias antes de la intervención.

En este sentido, la Junta ha concretado que se trata de resultados "especialmente sólidos" en trasplantes renales, donde seis metaanálisis confirman que la profilaxis antibiótica administrada justo antes y después de la operación reduce "de forma clara" las infecciones quirúrgicas.

El estudio también identifica áreas que requieren más investigación, como los trasplantes menos frecuentes --pulmón y páncreas--, el uso de antimicrobianos frente a hongos o el momento óptimo para pasar de la administración intravenosa a la oral.

En concreto, el trabajo ha contado con la participación del director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Virgen del Rocío, doctor José Miguel Cisneros Herreros, junto con los investigadores María Paniagua García, Ana Belén Guisado-Gil, José Molina Gil-Bermejo, Germán Peñalva, Rocío Álvarez-Marín y María Eugenia Pachón-Ibáñez.