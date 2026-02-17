El PP pedirá en Pleno de Diputación de Córdoba que el Gobierno permita utilizar remanentes frente a daños del temporal

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. - PP

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba llevará al Pleno de este miércoles una moción para su debate y aprobación en la que se insta al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda a "autorizar de forma inmediata el uso del superávit y los remanentes de tesorería" para paliar los efectos de los fuertes temporales que han azotado el territorio cordobés.

Según ha indicado el PP en una nota, el portavoz popular en la institución provincial, Antonio Martín, ha sido el encargado de presentar las tres mociones que el grupo lleva al Pleno y que buscan "una respuesta" ante las recientes "catástrofes naturales, la parálisis de infraestructuras críticas como la conversión en autovía de la N-432 y la falta de medios que sufre la Guardia Civil en el ámbito rural".

Así las cosas, respecto a la petición para el uso del superávit y los remanentes frente a los estragos del temporal, el PP ha remarcado que "esta situación ha provocado daños de extrema gravedad en infraestructuras viarias, cauces fluviales y explotaciones agrícolas". Por ello, los populares defienden que "estos recursos no deben computar a efectos de déficit ni destinarse prioritariamente a la amortización de deuda, permitiendo así que los ayuntamientos actúen con la rapidez que la emergencia requiere".

Por otro lado, el portavoz del PP ha calificado de "proyecto enquistado" la conversión de la N-432 en autovía "tras el reciente informe desfavorable de impacto ambiental para los tramos que conectan Espiel, Córdoba y Granada". Los populares han lamentado que "este bloqueo" supone un "nuevo jarro de agua fría" para una provincia que "sufre una de las vías con mayor siniestralidad de España".

Al respecto, ha agregado, "la urgencia de esta infraestructura es vital por motivos de seguridad ciudadana", ya que "en el año 2025 se han registrado once víctimas mortales en esta carretera, lo que representa más de la mitad de los fallecidos en toda la provincia durante el pasado ejercicio".

Finalmente, el Grupo Popular ha presentado una tercera iniciativa en apoyo a la Guardia Civil frente a "la escasez de recursos humanos y materiales que afecta especialmente al ámbito rural". Basándose en informes técnicos, los populares alertan de "una falta del 20% de la plantilla en Andalucía y de la obsolescencia de un parque de vehículos que se encuentra entre los más antiguos del conjunto de España".

Por ello, la moción insta al Ministerio del Interior "a cubrir las vacantes existentes en la provincia de Córdoba y a mejorar la dotación de medios para garantizar un servicio público de seguridad eficaz", reconociendo el papel esencial del cuerpo para fijar la población al territorio y combatir la despoblación.