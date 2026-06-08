PP-A, pendiente de fijar "día y hora" para iniciar conversaciones con Vox a tres días de la constitución del Parlamento

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este lunes en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz está pendiente de "fijar hora y día" para desarrollar conversaciones con Vox, a tres días de que se constituya el Parlamento andaluz de la XIII Legislatura, este jueves 11 de junio.

Así lo ha manifestado este lunes, en rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien ha indicado que los contactos con Vox serán "inminentes en esta semana" y ha apuntado que se llevarán a cabo a nivel "andaluz".

Sobre la conversación que mantuvieron el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juamma Moreno, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su asistencia a la recepción de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real de Madrid, Repullo ha señalado que fue una "conversación privada" de cuyo contenido él no tiene conocimiento.

Respecto a los asuntos que se pondrán sobre la mesa en los contactos con Vox, Repullo ha indicado que se verán en el momento en que arranquen las conversiones. "Todavía no hemos arrancado y tampoco sabemos muy bien el contenido ni la secuencia que vamos a tener de esas reuniones", ha señalado.

"En cualquier caso, nosotros fundamentamos cualquier tipo de acuerdo a la estabilidad, a tener un gobierno que esté pensando en el bien común de todos los andaluces", ha señalado el dirigente del PP-A, quien no ha concretado quienes van a llevar a cabo las conversaciones con Vox por parte de su partido. Serán "equipos" por parte de las dos formaciones y "trabajaremos en beneficio de conseguir esa estabilidad", según ha apuntado.

Antonio Repullo tampoco ha concretado si se cerrará o no acuerdo con Vox sobre la constitución de la Mesa del Parlamento de la XIII legislatura. "Tenemos tiempo para hablar de eso y de más cosas", ha apuntado, insistiendo que hay que cerrar "día y hora" para un contacto antes de la sesión constitutiva del Parlamento.

El dirigente del PP-A se ha mostrado convencido de que se podrá llegar a un "entendimiento" con Vox, aunque el contenido del mismo aún se desconoce porque no se han iniciado las conversaciones.

Ha insistido en que para el PP-A, "la clave es la estabilidad, el bien común y tener un gobierno que sea capaz de dar respuesta a los andaluces". "Los andaluces han hablado alto y claro sobre lo que quieren, quién quieren que sea su presidente y de cómo quieren que sea su modelo de gobierno", ha señalado Repullo.

Ha recalcado que los andaluces hablaron "con claridad en las últimas elecciones y Juanma Moreno dispone de una mayoría solvente para ofrecer a los andaluces lo que han pedido en las urnas, un gobierno moderado, con responsabilidad y con gestión".

"Andalucía no puede convertirse en un espacio de prolongación del ruido nacional", ha señalado el secretario general del PP-A, quien ha indicado que, "desgraciadamente, ya tenemos suficiente con el Gobierno de Pedro Sánchez, que está cercado por los escándalos, y no tiene presupuestos ni estabilidad".