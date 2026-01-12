El PP pide al alcalde de Jaén que retire la "brutal" subida de impuestos del presupuesto de 2026

Archivo - El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González. - PP - Archivo

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha exigido al alcalde, Julio Millán, que retire del presupuesto municipal la "brutal" subida de impuestos incluida en las cuentas públicas. González subraya que, pese a que el regidor socialista lo haya negado este lunes, el capítulo de ingresos del presupuesto de 2026 contempla incrementos significativos en figuras impositivas como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), la plusvalía y el impuesto de vehículos.

En una nota, el portavoz advierte de que, salvo que el equipo de gobierno formado por PSOE y Jaén Merece Más (JM+) renuncie a estas subidas, como reclama el PP, los incrementos se aplicarán. "A los vecinos les bastará comparar los recibos de 2026 con los de años anteriores para comprobar que Millán se burla de ellos al negar la evidencia", ha afirmado González.

El portavoz ha criticado que "las subidas de impuestos son, de hecho, el eje central de un presupuesto pésimamente elaborado". Además, considera que los sucesivos rechazos del Ministerio de Hacienda responden al intento de cuadrar las cuentas "a martillazos": "Las observaciones recogidas en los informes del organismo estatal son la única respuesta posible al inflado capítulo de ingresos", ha apostillado.

En este contexto, González ha señalado que la realidad del presupuesto municipal ha quedado clara durante la rueda de prensa ofrecida por el alcalde junto a su socio de gobierno para presentar las modificaciones tras el análisis del Ministerio de Hacienda. Para González, el "bloqueo" de 19 millones de euros por parte del Ministerio evidencia que en las cuentas se han mezclado partidas, comparándolo con mezclar "las cuentas del Gran Capitán con las de La Lechera".

"Junto a la falta de rigor, la improvisación ha sido otra constante en la elaboración del presupuesto", ha criticado. Por ello, el portavoz ha expresado su preocupación por la "prisa" del alcalde en aprobar las cuentas, alertando sobre la posibilidad de que Millán utilice la comisión de Hacienda de este martes para convocar un pleno extraordinario urgente sin facilitar al Grupo Popular la información necesaria.

Por último, González también ha reprochado que, durante el acto informativo, el alcalde mencionara la "extrema gravedad de las arcas municipales sin asumir la responsabilidad que le corresponde por el empeoramiento de las cuentas". Además, ha recordado que durante su primer mandato (2019-2023) la deuda municipal se incrementó en cerca de 50 millones de euros.