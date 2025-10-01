PP-A pide declaración del Parlamento catalán reconociendo "contribución" andaluza a la "prosperidad" de Cataluña

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 1 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos pa - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que se demanda al Gobierno autonómico que inste al Parlamento de Cataluña a promover una declaración institucional de reconocimiento de la "contribución" de los andaluces a la "prosperidad" de Cataluña.

En la iniciativa se pide expresamente una "declaración institucional del Parlamento catalán que reconozca de forma expresa la contribución social, económica y cultural de los andaluces, sus descendientes, las empresas andaluzas y de Andalucía en su conjunto al desarrollo y prosperidad de Cataluña, destacando el papel que generaciones de trabajadores, emprendedores y familias andaluzas han desempeñado en la industrialización, el crecimiento urbano y la convivencia democrática de la sociedad catalana, poniendo de relieve los lazos de cooperación, solidaridad y cohesión que históricamente han unido a ambas comunidades autónomas en beneficio del progreso y la concordia entre territorios".

De igual manera, la iniciativa del PP-A pide que el Parlamento andaluz rechace y condene "cualquier ataque o manifestación que, en el presente o en el pasado, haya recurrido a tópicos o estereotipos carentes de fundamento para menoscabar la dignidad de Andalucía y de los andaluces, cuestionando injustamente su historia, su contribución al progreso compartido de España o los valores que guían su trabajo, esfuerzo, sacrificio y riqueza cultural".

"Tales expresiones, vengan de donde vengan, son incompatibles con el respeto institucional, la convivencia democrática y la cohesión social y territorial que deben presidir las relaciones entre las comunidades autónomas y el conjunto del estado", según la proposición no de ley, que ha sido presentada este miércoles por el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín.

Esta iniciativa del PP-A ha sido registrada a raíz de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, manifestara la pasada semana, sobre las rebajas de impuestos en Andalucía, que con "el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía; esto es la perversión número uno".

Unas declaraciones, según Toni Martín, que vienen del dirigente de una formación política que existe "gracias a la corrupción", con las comisiones "del 3 por ciento que se cobraran por todas las obras públicas que se hacían en Cataluña" por parte del partido "predecesor" de Junts, y con condenados por la justicia "por malversación, por sedición y por rebelión, y que si están en la calle no es porque hayan cumplido su condena, sino porque Pedro Sánchez les ha hecho un favorcito a cambio de comprarle algunos minutos más sentado en el sillón de la Moncloa".

"No estamos dispuestos a seguir aguantando este tipo de insultos", ha indicado Toni Martín, quien ha confiado en que la iniciativa del PP-A cuente con el apoyo de los demás grupos de la Cámara andaluz en defensa de Andalucía.