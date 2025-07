PP pide a Diputación que "no discrimine" a las nueve ELA de la provincia de Jaén y que se las dote presupuestariamente

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Diputación de Jaén ha pedido "igualdad para las Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia de Jaén" ya que, la Diputación jiennense es "la única andaluza que las discrimina" y que no las dota presupuestariamente.

"Nos choca que la Diputación de Jaén sea la única andaluza que no respeta a las ELA y no las dota presupuestariamente cuando en el municipio del presidente, Francisco Reyes, hay una, Garcíez", ha señalado el portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho, tras reunirse el Grupo Popular en esta ELA "en nuestro afán por recorrer toda la provincia, no por territorios sino por escuchar a todos los jiennenses".

Ha indicado que Garcíez es "una de las nueve ELA menospreciadas por el equipo de gobierno socialista de la Administración Provincial". En este punto, ha indicado que un municipio con los mismos habitantes que Garcíez en los planes de empleo recibe 58.000 euros y, por el afán de Reyes, Garcíez solo 12.000, cinco veces menos", ha criticado Camacho.

Ha añadido que en todas las provincias andaluzas las ELA reciben financiación propia directamente de las diputaciones, "excepto en Jaén, donde Paco Reyes no quiere que en su municipio, Bedmar y Garcíez, llegue dinero a la ELA de Garcíez".

Según el portavoz popular, esto "choca frontalmente con lo que las inversiones que hace el Gobierno andaluz, que desde hace tres años reconoce a las ELA en su presupuesto, con su parte de la Patrica, y además le da subvenciones". En este punto, h subrayado que desde que gobierna Juanma Moreno "se han movilizado 4,3 millones de euros para Bedmar y Garcíez, más de medio millón directamente para políticas de empleo".

En la misma línea se ha expresado el portavoz del PP de Garcíez, David Prieto, pidiendo igualdad para las nueve ELA de la provincia. "Se habla de justicia social e igualdad y se nos discrimina", ha señalado, lo que impide realizar proyectos "muy demandados por los vecinos y para los que otras localidades con un número similar de habitantes sí tienen fondos".

Respecto al pleno de la Diputación de este jueves, los populares han anunciado que llevarán una moción para exigir que se convoquen elecciones generales. "Consideramos que este pleno es el foro adecuado porque las instituciones tienen que hacerse eco de una realidad que es completamente anómala", ha subrayado, incidiendo además en la importancia de contar "por fin unos presupuestos, tras años prorrogándolos lo que hace que nuestros ayuntamientos tengan menos dinero o que haya menos jornales para el Programa de Fomento Agrario (PFEA) y menos jiennenses tengan trabajo"

Los populares también defenderán otra moción pidiendo para Andalucía que el Gobierno central financie la Dependencia al 50 por ciento, como en el País Vasco, mientras que "en Jaén no cubre ni un tercio".